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Manchester City anuncia saída de Pep Guardiola após 10 anos: 'Nada é eterno'

Técnico espanhol deixa clube inglês com 20 títulos conquistados

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Gabriel Henrique Andrade Cardoso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/05/2026
09:21
Atualizado há 2 minutos
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Pep Guardiola observa confronto entre Manchester City e Southampton (Foto: Oli Scarff / AFP)
imagem cameraPep Guardiola observa confronto entre Manchester City e Southampton (Foto: Oli Scarff / AFP)
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Dez anos e 20 títulos depois, chega ao fim a passagem de Pep Guardiola no comando do Manchester City. Com anúncio feito por meio de um comunicado oficial do clube, Guardiola fará sua despedida dos Citizens no domingo (24), contra o Aston Villa, no Etihad Stadium, pela última rodada do campeonato inglês. Guardiola deixa títulos e um legado enorme na Inglaterra.

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A imprensa inglesa já noticiava a saída do treinador e tratava o desfecho como iminente. Segundo jornais europeus, após vazamento do tema, Pep Guardiola comunicou internamente a decisão de deixar o Manchester City.

Guardiola chegou ao City em 2016 e foi o nome da transformação do clube em uma potência no futebol mundial. Neste período, foram 20 títulos conquistados, contando seis Premier Leagues e uma inédita Liga dos Campeões.

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Pep Guardiola comemora classificação do Manchester City às semifinais da Copa da Inglaterra
Pep Guardiola comemora classificação do Manchester City às semifinais da Copa da Inglaterra (Foto: Justin Tallis/AFP)

— Não me perguntem por que estou partindo. Não há motivo, mas lá no fundo sei que chegou a minha hora. Nada é eterno; se fosse, eu estaria aqui — disse Guardiola

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Mesmo com contrato até junho de 2027, Guardiola optou por sair de forma antecipada. Alguns veículos da Inglaterra já anunciaram o italiano Enzo Maresca, ex-auxiliar de Guardiola, como o sucessor do histórico técnico espanhol. 

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Guardiola, que assumirá o papel de embaixador global e dará consultoria técnica aos clubes do City Football Group, já é alvo de clubes europeus e também de algumas seleções.

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