Ex-Flamengo critica Jorge Jesus por treta com Cristiano Ronaldo
Atleta saiu em defesa do jogador do Al-Nassr em polêmica na seleção
Ex-Flamengo, Arturo Vidal criticou Jorge Jesus por conta da polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo na Data Fifa. Em uma live nas redes sociais, o chileno pediu mais respeito com o jogador do Al-Nassr na seleção portuguesa.
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- O que fizeram com ele na seleção foi horrível, e o que o treinador fez também foi horrível. É uma vergonha um jogador que deu tudo por Portugal sair dessa forma. Cristiano Ronaldo deve ser cuidado, porque é um dos melhores da história.
Nos últimos dias, Cristiano Ronaldo abandonou a concentração da seleção portuguesa em meio aos jogos da Nations League. O veterano de 42 anos havia ficado chateado com Jorge Jesus por não ter entrado no duelo com a Noruega, mas também com as falas do treinador em coletiva antes da partida contra a Dinamarca.
Sem Cristiano Ronaldo, Portugal derrotou a Dinamarca por 4 a 2, e a equipe de Jorge Jesus volta a campo para encarar a Noruega no domingo (4). Há dúvidas sobre a continuidade do veterano na seleção após os recentes episódios polêmicos.
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