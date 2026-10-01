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Atuação de Flaco López contra Bolívia repercute no exterior: 'É preciso'

Atacante marcou pela primeira vez pela seleção argentina

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 06:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Flaco López comemorando primeiro gol marcado com a camisa da Argentina
Flaco López comemorando primeiro gol marcado com a camisa da Argentina

A atuação de Flaco López na goleada da Argentina por 4 a 0 sobre a Bolívia, nesta quarta-feira (30), repercutiu entre torcedores argentinos nas redes sociais. O atacante do Palmeiras marcou o quarto gol da equipe e balançou as redes pela primeira vez com a camisa da seleção principal.

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Após o gol, diversos argentinos destacaram a participação do jogador na nova fase da equipe comandada por Lionel Scaloni. Flaco entrou no segundo tempo e aproveitou uma sobra dentro da área para finalizar de bico e fechar o placar.

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➡️Argentinos reagem à atuação de Giay, do Palmeiras: 'Não há'

Veja a repercussão:

Tradução: O Flaco López tem uma sede tremenda de vencer, eu o banco.

Tradução: A Seleção voltou a jogar depois de perder com a Espanha na Copa do Mundo e goleou a Bolívia com gols de Lautaro, Nico Paz e o Flaco López, que Scaloni não colocou nem um minuto naquela final, e outro de Cuti, que saiu lesionado na mesma.

Tradução: A seleção argentina vence e goleia; vários jogadores tiveram atuações de destaque. Não quero exagerar, mas o Flores tem alguns traços do Messi — embora a trajetória deste último seja difícil de igualar. Boas atuações de Colo Barco, Flaco López e Cuti; a equipe inicia essa nova fase com uma goleada neste amistoso.

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Tradução: É preciso saber soltar e é preciso saber escolher. Os 9's da NOVA seleção argentina são o Flaco López e Santi Castro.

Tradução: 10 minutos de jogo do Flores. Dá para fazer um resumo com 4 ou 5 jogadas que muitos precisam de 90 minutos para mostrar. Sensacional.
O Flaco López também entrou bem. Mastantuono foi bem. Barco com mobilidade.
Há futuro e renovação.

Tradução: Que bom é o Flores, não o tinha visto tanto no Boca.
Gostei muito de como ele driblou em 2 jogadas seguidas e uma que terminou em gol do magro López, e quase fez um golaço no final do jogo. Gosto quando surgem jogadores argentinos atrevidos e dribladores.

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A participação de Flaco López também fez torcedores lembrarem de um lance protagonizado pelo atacante na Copa do Mundo de 2026. Durante o Mundial, o jogador deu uma assistência para Julián Álvarez na vitória por 3 a 1 sobre a Suíça, nas quartas de final.

➡️Flaco López, do Palmeiras, marca primeiro gol pela Argentina; veja

Na atual Data Fifa, Flaco voltou a ganhar minutos pela Argentina e conseguiu marcar seu primeiro gol pela seleção principal. Ao todo, o atacante disputou oito partidas pela equipe nacional.

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Flaco López comemorando primeiro gol marcado com a camisa da Argentina
Flaco López comemorando primeiro gol marcado com a camisa da Argentina (Foto: Diego Lima / AFP)

Argentina inicia nova etapa após a Copa

A goleada sobre a Bolívia marcou o primeiro compromisso da Argentina após o vice-campeonato da Copa do Mundo de 2026. Lionel Messi não participou da partida e fará sua despedida da seleção no próximo compromisso, contra Benin, em 6 de outubro.

Com a ausência do camisa 10 e a entrada de novos nomes no elenco, jogadores como Flaco López, Nico Paz, Mastantuono e Barco passaram a ser citados pelos torcedores como parte da renovação da equipe.

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