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França x Itália: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam pela terceira rodada da competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 08:00
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Onde assistir ao vivo a partida entre França e Itália pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)
Onde assistir ao vivo a partida entre França e Itália pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

França e Itália se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 15h45 (de Brasília), no Stade de France, em Saint-Denis (França), pela 3ª rodada do Grupo A1 da Liga das Nações 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN, e no streaming pelo Disney+. Clique para assistir no Disney+

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Ficha do jogo

FRANÇA
FRA
Escudo Itália Onde Assistir Logo
ITA
3ª rodada
Liga das Nações
Data e Hora
sexta-feira, 2 de outubro de 2026, às 15h45 (de Brasília)
Local
Stade de France, em Saint-Denis (França)
Árbitro
Jesús Gil Manzano (ESP)
Assistentes
Guadalupe Porras Ayuso (ESP) e Raúl Cabañero (ESP)
Var
Guillermo Cuadra Fernandez (ESP)
Onde assistir

A França, comandada pelo técnico Zinedine Zidane, chega para o confronto com 100% de aproveitamento após vencer a Turquia e a Bélgica, liderando a chave com seis pontos. Os Bleus buscam manter a campanha perfeita jogando diante de sua torcida, mas precisarão lidar com o importante desfalque de seu principal astro, Kylian Mbappé, que foi cortado por lesão no joelho esquerdo.

Já a Itália tenta embalar na competição para se aproximar da liderança do grupo. A Azzurra, sob o comando de Roberto Mancini, estreou com uma dura derrota por 2 a 0 para a Bélgica, mas reagiu prontamente ao aplicar uma goleada por 4 a 1 sobre a Turquia, fora de casa, na última rodada.

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Tudo sobre a partida entre França x Itália (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

✅ FICHA TÉCNICA
França 🆚 Itália
Liga das Nações 2026/27 – 3ª Rodada (Grupo A1)
📆 Data e horário: sexta-feira, 2 de outubro de 2026, às 15h45 (de Brasília).
📍 Local: Stade de France, em Saint-Denis (França).
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.
🕴️ Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP).
🚩 Assistentes: Guadalupe Porras Ayuso (ESP) e Raúl Cabañero (ESP).
📺 VAR: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

França (Técnico: Zinedine Zidane)
Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix e Truffert; Koné, Rabiot e Cherki; Dembelé, Olise e Doué.

Desfalques: Kylian Mbappé (lesionado).

Itália (Técnico: Roberto Mancini)
Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni e Ruggeri; Frattesi, Tonali e Fagioli; Raspadori, Pio Esposito e Sebastian Esposito (ou Moise Kean).

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Onde assistir ao vivo a partida entre França e Itália pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)
Onde assistir ao vivo a partida entre França e Itália pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

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