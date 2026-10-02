França x Itália: onde assistir, horário e escalações
Seleções se enfrentam pela terceira rodada da competição
França e Itália se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 15h45 (de Brasília), no Stade de France, em Saint-Denis (França), pela 3ª rodada do Grupo A1 da Liga das Nações 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN, e no streaming pelo Disney+. Clique para assistir no Disney+
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Ficha do jogo
A França, comandada pelo técnico Zinedine Zidane, chega para o confronto com 100% de aproveitamento após vencer a Turquia e a Bélgica, liderando a chave com seis pontos. Os Bleus buscam manter a campanha perfeita jogando diante de sua torcida, mas precisarão lidar com o importante desfalque de seu principal astro, Kylian Mbappé, que foi cortado por lesão no joelho esquerdo.
Já a Itália tenta embalar na competição para se aproximar da liderança do grupo. A Azzurra, sob o comando de Roberto Mancini, estreou com uma dura derrota por 2 a 0 para a Bélgica, mas reagiu prontamente ao aplicar uma goleada por 4 a 1 sobre a Turquia, fora de casa, na última rodada.
Tudo sobre a partida entre França x Itália (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):
✅ FICHA TÉCNICA
França 🆚 Itália
Liga das Nações 2026/27 – 3ª Rodada (Grupo A1)
📆 Data e horário: sexta-feira, 2 de outubro de 2026, às 15h45 (de Brasília).
📍 Local: Stade de France, em Saint-Denis (França).
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.
🕴️ Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP).
🚩 Assistentes: Guadalupe Porras Ayuso (ESP) e Raúl Cabañero (ESP).
📺 VAR: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
França (Técnico: Zinedine Zidane)
Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix e Truffert; Koné, Rabiot e Cherki; Dembelé, Olise e Doué.
Desfalques: Kylian Mbappé (lesionado).
Itália (Técnico: Roberto Mancini)
Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni e Ruggeri; Frattesi, Tonali e Fagioli; Raspadori, Pio Esposito e Sebastian Esposito (ou Moise Kean).
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