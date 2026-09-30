Argentinos reagem à atuação de Giay, do Palmeiras: 'Não há'
Giay estreou como titular no amistoso contra a Bolívia
Agustín Giay, do Palmeiras, foi titular da Argentina no amistoso contra a Bolívia, nesta quarta-feira (30), no Estádio Mario Kempes, em Córdoba. A partida marcou o início de um novo ciclo da seleção argentina após a conquista da Copa do Mundo, e a atuação do lateral-direito repercutiu entre os torcedores nas redes sociais.
+ Patrocinadora de Palmeiras e Vasco se surpreende com decisão contra bets e mantém aposta no Brasil
Parte dos argentinos criticou a participação de Giay na partida e questionou a presença do jogador na equipe titular. A presença do jogador do Palmeiras entre os titulares também gerou especulações sobre o futuro do lateral.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Veja a repercussão:
Tradução: Giay e Román Vega tiveram uma estreia sem sobressaltos, enquanto Prestianni aportou mobilidade.
Tradução: Me entusiasma. Faz suportável a lógica aposentadoria de Messi. Nico Paz, Gianluca Prestianni, Matías Soulé, Barco, Giay, a vigência por vários anos de Lautaro, Julián, o Cuti, Enzo, Lisandro... É a melhor confirmação da continuidade de Scaloni. Estejamos de acordo ou não com ela.
Tradução: Giay chegou para seguir o legado de Montiel, ter os pés quadrados
Tradução: Um pouco escondido, ausente e tímido o jogo de Agustín Giay. Precisamos de um lateral direito.
Tradução: Agustín Giay é titular em Córdoba e começa a ganhar terreno na nova Seleção Argentina que está por vir.
É importante que no San Lorenzo se comece a apostar pelos garotos da casa e não por jogadores que chegam por conveniência de alguns.
Tradução: Não gosto nem um pouco de Giay, com licença, mas não vou cair na propaganda.
Tradução: Depois de ver um Mundial com o Molina de 4 e quebrar o pé xingando ele, posso dizer que estamos tranquilos com o Giay
Tradução: Giay é um espanto.
Tradução: Giay é horrível. É incrível que não exista um lateral-direito decente neste país de merda ou na Europa. A única salvação é naturalizar o Lozano como argentino.
Fora de Campo
Atuação de Flaco López contra Bolívia repercute no exterior: 'É preciso'Há 1 minuto
Fora de Campo
Carrascal, do Flamengo, assume namoro com influenciadora; conheçaHá 1 hora
Fora de Campo
Saúl, do Flamengo, conhece a Rocinha durante a Data FifaHá 8 horas
Fora de Campo
Por que Lionel Messi não joga hoje pela Argentina? EntendaHá 10 horas
Fora de Campo
Cristiano Ronaldo vira assunto com europeus: 'Ele merece'Há 10 horas
Futebol Internacional
Cristiano Ronaldo x Jorge Jesus: relembre a polêmica do técnico com NeymarHá 11 horas
Mais LANCE!