Argentinos reagem à atuação de Giay, do Palmeiras: 'Não há'

Agustín Giay, do Palmeiras, foi titular da Argentina no amistoso contra a Bolívia, nesta quarta-feira (30), no Estádio Mario Kempes, em Córdoba. A partida marcou o início de um novo ciclo da seleção argentina após a conquista da Copa do Mundo, e a atuação do lateral-direito repercutiu entre os torcedores nas redes sociais.

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Parte dos argentinos criticou a participação de Giay na partida e questionou a presença do jogador na equipe titular. A presença do jogador do Palmeiras entre os titulares também gerou especulações sobre o futuro do lateral.

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Veja a repercussão:

Tradução: Giay e Román Vega tiveram uma estreia sem sobressaltos, enquanto Prestianni aportou mobilidade.

Tradução: Me entusiasma. Faz suportável a lógica aposentadoria de Messi. Nico Paz, Gianluca Prestianni, Matías Soulé, Barco, Giay, a vigência por vários anos de Lautaro, Julián, o Cuti, Enzo, Lisandro... É a melhor confirmação da continuidade de Scaloni. Estejamos de acordo ou não com ela.

Tradução: Giay chegou para seguir o legado de Montiel, ter os pés quadrados

Tradução: Um pouco escondido, ausente e tímido o jogo de Agustín Giay. Precisamos de um lateral direito.

Tradução: Agustín Giay é titular em Córdoba e começa a ganhar terreno na nova Seleção Argentina que está por vir.

É importante que no San Lorenzo se comece a apostar pelos garotos da casa e não por jogadores que chegam por conveniência de alguns.

Tradução: Não gosto nem um pouco de Giay, com licença, mas não vou cair na propaganda.

Tradução: Depois de ver um Mundial com o Molina de 4 e quebrar o pé xingando ele, posso dizer que estamos tranquilos com o Giay

Tradução: Giay é um espanto.

Tradução: Giay é horrível. É incrível que não exista um lateral-direito decente neste país de merda ou na Europa. A única salvação é naturalizar o Lozano como argentino.