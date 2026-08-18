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Campeão da Copa, Rodri é anunciado como reforço do Barcelona

Meia reencontrará companheiros da seleção espanhola na Catalunha

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 14:37
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Rodri ao lado de Joan Laporta com a camisa do Barcelona e o número referente ao ano do fim de seu contrato
Rodri ao lado de Joan Laporta com a camisa do Barcelona e o número referente ao ano do fim de seu contrato (Foto: Divulgação)

Campeão da Copa do Mundo com a Espanha, Rodri é anunciado como novo reforço do Barcelona na temporada 2026/2027. O atleta esteve nas dependências do clube na manhã desta terça-feira (18) e assinou contrato até junho de 2030.

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Em sua coletiva de apresentação, Rodri afirmou que o Barcelona sempre foi sua primeira opção apesar do interesse do Real Madrid no início da janela de transferências. O atleta rasgou elogios ao clube catalão e explicou seus objetivos na equipe.

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- Gostaria de dizer que estou muito feliz por estar aqui. É um dia especial, um novo capítulo importante na minha carreira. O Barcelona sempre foi uma referência global para mim, pela sua compreensão do futebol e pelos seus valores. É verdade que tive outras propostas, mas o Barça era a minha primeira escolha, e eu disse isso à diretoria. Na Espanha, eles ganharam dois títulos consecutivos da La Liga, e na Europa, estão a um passo da cobiçada Liga dos Campeões. Eu não olhei apenas para o presente, mas também para o futuro. O meio-campo é espetacular, mas temos ótimos jogadores em todas as posições.

Rodri também revelou os primeiros contatos com o técnico Hansi-Flick, que irá comandá-lo em sua primeira temporada com a camisa do Barcelona. O jogador não escondeu o entusiasmo para trabalhar ao lado do alemão.

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- Conversei com ele e ele me transmitiu muito entusiasmo. Estou muito motivado para trabalhar com ele porque me sinto atraído pelo seu estilo de jogo arrojado. Ainda tenho espaço para melhorar e acho que ele pode complementar o meu. Tenho estado mais em contato com Deco e Laporta, mas ele é um treinador muito transparente. Estou aqui para contribuir.

Vencedor da Bola de Ouro em 2024, Rodri reencontrará no Barcelona alguns companheiros da Espanha com quem conquistou a Copa do Mundo de 2026. O elenco conta com Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Pedri, Dani Olmo e outros nomes que tiveram menos protagonismo na competição.

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Rodri posa ao lado de Deco, Laporta e outros dirigentes do Barcelona
Rodri posa ao lado de Deco, Laporta e outros dirigentes do Barcelona (Foto: Divulgação)
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