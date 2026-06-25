Manchester City acerta contratação de destaque da Inglaterra na Copa Elliot Anderson deixará o Nottingham Forest para ser a primeira contratação dos Citizens na temporada

O Manchester City acertou a contratação do volante Elliot Anderson, um dos destaques da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o jogador deixará o Nottingham Forest em uma negociação que pode chegar a 130 milhões de libras (cerca de R$ 890 milhões), tornando-se a maior transferência envolvendo um jogador britânico e da Premier League.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aos 23 anos, Anderson é titular da seleção inglesa no Mundial e chamou atenção após uma temporada de destaque pelo Nottingham Forest. Na Premier League, liderou estatísticas como toques na bola, recuperações, duelos vencidos e faltas sofridas, consolidando-se como uma das principais revelações do futebol inglês.

Da base do Newcastle ao maior negócio do futebol inglês

Cria das categorias de base do Newcastle United, o meio-campista passou por empréstimo no Bristol Rovers antes de se firmar na elite do futebol inglês. Contratado pelo Nottingham Forest em 2024, tornou-se peça-chave da equipe e passou a ser convocado regularmente pelo técnico Thomas Tuchel.

continua após a publicidade

Anderson chegou a defender as seleções de base da Escócia e esteve próximo de atuar pela equipe principal do país, graças à ascendência familiar. No entanto, optou por representar a Inglaterra, pela qual foi convocado por Thomas Tuchel para disputar a Copa do Mundo e foi titular nos duelos contra Croácia e Gana.

De acordo com Fabrizio Romano, o acordo entre os clubes já foi concluído e os exames médicos serão realizados nos Estados Unidos, onde o jogador disputa a Copa do Mundo. A transferência coloca Anderson uma das maiores transferências da história.

continua após a publicidade

Elliot Anderson foi destaque do Nottingham Forest (Foto: Reprodução / Instagram)

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.