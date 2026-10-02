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Raphinha faz novo exame, e Barcelona define plano com brasileiro

Jogador foi liberado da Seleção após desconforto muscular

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 11:34
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Raphinha comemora gol do Barcelona contra o Nottingham Forest na pré-temporada
Raphinha comemora gol do Barcelona contra o Nottingham Forest na pré-temporada (Foto: Divulgação/Barcelona)

De volta à Espanha, Raphinha realizou um novo exame e foi diagnosticado com apenas um edema muscular na perna direita pelo Barcelona. Com isso, o brasileiro estará disponível para encarar o Getafe, pela 8ª rodada da La Liga, no dia 10 de outubro.

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Na terça-feira (29), Raphinha foi substituído no intervalo do amistoso entre Brasil e Austrália com um desconforto na perna direita. Os exames feitos com os médicos da Seleção já haviam diagnosticado o edema, embora o Barcelona quisesse confirmar a situação.

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Com o diagnóstico, Raphinha não possui uma lesão e deve treinar com os companheiros de Barcelona na próxima semana visando o duelo com o Getafe. O atleta foi liberado pela Seleção Brasileira e não está com o elenco para o amistoso contra a Índia, que será realizado no sábado (3).

É possível que Hansi-Flick não utilize Raphinha em todos os jogos do mês de outubro, visto que será um período com um calendário muito exigente para o Barcelona. O clube tem confrontos PSG, pela Champions League, e Real Madrid, pela La Liga.

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Raphinha comemoração
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