Quais são as principais estrelas da Premier League na nova temporada? Elite inglesa reúne campeões, recordistas, brasileiros em ascensão e jogadores que chegam para assumir protagonismo

A temporada 2026/27 da Premier League começa com mudanças importantes entre os principais clubes da Inglaterra. O Arsenal, atual campeão, inicia a defesa do título com o reforço de Bruno Guimarães, enquanto o Manchester United volta à Champions League depois de terminar a última edição na terceira colocação. Já o Manchester City começa uma nova era sob o comando de Enzo Maresca, após a saída de Pep Guardiola.

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Entre jogadores que já são referências em suas equipes e nomes que podem alcançar um novo patamar, cinco atletas aparecem como protagonistas para acompanhar durante a competição.

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1️⃣ Bruno Fernandes

Bruno Fernandes entra na temporada 2026/27 depois de viver a principal campanha individual de sua passagem pelo Manchester United. O português foi eleito o melhor jogador da Premier League em 2025/26 e terminou a competição com oito gols e 21 assistências em 37 partidas, estabelecendo o recorde de assistências em uma única edição do campeonato. O meia superou as marcas anteriores de Thierry Henry e Kevin De Bruyne, que haviam registrado 20 passes para gol.

O desempenho de Bruno também teve peso direto na recuperação do United. Sob o comando de Michael Carrick, a equipe terminou em terceiro lugar e garantiu o retorno à Champions League. O português foi apontado como a principal força da reação do time e chega para a nova temporada novamente como capitão e principal referência técnica do elenco.

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A expectativa agora é saber como Bruno conseguirá manter o nível em uma equipe que ganhou reforços como Youri Tielemans e Andrey Santos. Com mais opções ao seu redor, o camisa 8 terá novamente papel central na construção ofensiva do Manchester United.

Bruno Fernandes em ação pelo Manchester United (Foto: Darren Staples / AFP)

2️⃣ João Pedro

João Pedro é outro brasileiro que chega à temporada 2026/27 cercado de expectativa. O atacante teve um impacto imediato em sua primeira temporada completa pelo Chelsea e terminou 2025/26 como artilheiro da equipe, com 20 gols em todas as competições. O jogador também contribuiu com seis assistências em 50 partidas e foi eleito pelos torcedores como o melhor jogador do Chelsea na temporada.

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Na Premier League, foram 15 gols, além de cinco assistências. O brasileiro também marcou três vezes na Champions League e duas na FA Cup. Entre os momentos de destaque da campanha esteve o gol de bicicleta contra o Nottingham Forest, eleito pelos torcedores como o gol da temporada do Chelsea.

O desempenho transformou João Pedro em uma das principais referências ofensivas do elenco. Utilizado principalmente como centroavante, mas também capaz de atuar em posições mais recuadas, o atacante ganhou espaço pela combinação entre capacidade de finalização, movimentação e versatilidade. Para 2026/27, o desafio será manter a regularidade sob o comando de Xabi Alonso e assumir ainda mais responsabilidade em um Chelsea que chega com grandes expectativas.

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E o início da nova temporada já reforçou essa expectativa. No último amistoso da pré-temporada, contra a Real Sociedad, João Pedro marcou dois gols na vitória por 3 a 1 e chegou a sete gols na preparação para 2026/27.

João Pedro comemora gol durante pré-temporada do Chelsea (Foto: Adrian DENNIS / AFP)

3️⃣ Declan Rice

Declan Rice começa mais uma temporada como uma das principais peças do Arsenal, atual campeão inglês. O meio-campista foi importante na campanha que levou o clube ao primeiro título da Premier League em 22 anos e também se destacou em uma das principais armas da equipe: as jogadas de bola parada.

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O Arsenal marcou 24 gols em situações de bola parada na campanha do título, recorde da competição, sendo 18 deles após escanteios. O clube destacou que oito gols surgiram de cobranças de Rice, incluindo três assistências diretas do meio-campista.

Além da contribuição ofensiva, Rice segue como uma das referências do meio-campo de Mikel Arteta. Na Premier League 2025/26, disputou 36 partidas, sendo titular em 35, marcou quatro gols e deu cinco assistências.

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A nova temporada, porém, terá um contexto diferente. O Arsenal terá de defender o título pela primeira vez após interromper um jejum de 22 anos, além de administrar o desgaste provocado pela Copa do Mundo. Rice, que recentemente voltou aos treinamentos após o Mundial, está disponível para o início da nova campanha.

Com a chegada de Bruno Guimarães, o meio-campo do Arsenal ganhou ainda mais opções e força. A dupla formada pelos dois jogadores pode se tornar um dos pontos de maior interesse da equipe ao longo da temporada.

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Declan Rice comemorando o gol da classificação do Arsenal sobre o Bayer Leverkusen (Foto: Glyn Kirk/AFP)

4️⃣ Erling Haaland

No Manchester City, poucos nomes carregam tanta responsabilidade quanto Erling Haaland. O norueguês terminou a temporada 2025/26 como artilheiro da Premier League, com 27 gols, conquistando a Chuteira de Ouro pela terceira vez desde sua chegada à Inglaterra.

Haaland foi responsável por uma parcela importante da produção ofensiva do City. Em todas as competições, terminou a campanha com 38 gols e oito assistências em 52 partidas, enquanto no Campeonato Inglês marcou 27 vezes e deu oito passes para gol em 35 jogos.

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A temporada 2026/27, entretanto, terá uma particularidade: será a primeira desde 2016 sem Pep Guardiola no comando do Manchester City. O clube inicia uma nova fase com Enzo Maresca, que assume a equipe após a longa passagem do espanhol e terá a missão de manter o time competitivo. Haaland aparece como uma das peças centrais do novo projeto.

Mesmo diante da mudança no comando e de alterações importantes no elenco, o centroavante continua sendo a principal referência ofensiva do City. O desafio será repetir os números que o colocaram novamente no topo da artilharia e, ao mesmo tempo, adaptar seu jogo às ideias de Maresca.

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Erling Haaland atacante do Manchester City e uma das principais estrelas da Premier League (Foto: Darren Staples / AFP).

5️⃣ Bruno Guimarães

Uma das principais novidades da temporada está no Arsenal. Depois de se destacar durante sua passagem pelo Newcastle, Bruno Guimarães foi contratado pelo clube londrino em uma transferência avaliada em cerca de 75 milhões de libras. O brasileiro assinou um contrato de longa duração e passa a integrar o elenco campeão inglês.

A contratação representa um movimento importante do Arsenal para ampliar a qualidade do meio-campo. Guimarães chega para disputar espaço com jogadores como Declan Rice, Martin Zubimendi, Mikel Merino e Martin Ødegaard, aumentando as possibilidades de Mikel Arteta para construir a equipe durante uma temporada que também terá a disputa da Champions League.

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O brasileiro terá ainda o desafio de mudar de cenário depois de uma passagem marcante pelo Newcastle, onde se tornou um dos principais nomes da equipe. No Arsenal, o objetivo será transformar sua capacidade de marcação, saída de bola e participação na construção das jogadas em um novo diferencial para o campeão inglês.

A chegada de Guimarães também coloca o volante novamente no centro das atenções do futebol europeu. Em um elenco que busca manter a evolução das últimas temporadas, o brasileiro pode ser uma das peças responsáveis por elevar o nível do time em jogos de maior exigência.

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Bruno Guimarães em estreia pelo Arsenal (Foto: Glyn KIRK / AFP)

⚽ Menções Honrosas

Além dos cinco nomes destacados, outros jogadores também entram na temporada 2026/27 com motivos para serem observados. Entre os jovens brasileiros está Rayan, do Bournemouth. Revelado pelo Vasco, o atacante chegou à Inglaterra aos 19 anos com uma trajetória construída desde muito cedo no futebol profissional brasileiro. Em 2023, terminou o Campeonato Brasileiro como o quarto maior artilheiro da competição e se consolidou como uma das principais promessas formadas pelo clube carioca.

Na primeira temporada pelo Bournemouth, Rayan disputou 15 partidas de Premier League, marcou cinco gols e deu duas assistências. O desempenho ainda pode representar apenas o início de sua adaptação ao futebol inglês, mas os números já colocam o atacante entre os jovens que podem ganhar espaço na competição.

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Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

No Liverpool, Dominik Szoboszlai chega após ser eleito o melhor jogador do clube na temporada 2025/26. O húngaro participou de 53 dos 57 jogos dos Reds durante a campanha, todos como titular, e terminou com 13 gols e 12 assistências, liderando o time em passes para gol. Além de atuar no meio-campo, também foi utilizado como lateral-direito em algumas partidas.

Estêvão, do Chelsea, também aparece entre os nomes para acompanhar. Em sua primeira temporada no clube inglês, o brasileiro disputou 36 partidas, sendo titular em 20, marcou oito gols e deu três assistências. Durante a campanha, tornou-se o jogador mais jovem do Chelsea a marcar na Premier League e também o mais jovem do clube a dar uma assistência na competição.

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Estêvão comemora primeiro gol marcado pelo Chelsea (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Outro nome que chega a um novo desafio é Sandro Tonali, contratado pelo Tottenham após três temporadas no Newcastle. O italiano, de 26 anos, assinou com o clube londrino em uma transferência de valor recorde para os Spurs e reencontrará o técnico Roberto De Zerbi, com quem já havia conversado antes da negociação. Tonali chega após participar da conquista da Copa da Liga Inglesa pelo Newcastle e da campanha que levou o clube de volta à Champions League.

No Brentford, Igor Thiago é um dos atacantes que mais chamaram atenção na última temporada. O brasileiro marcou 22 gols na Premier League em 2025/26, terminou como vice-artilheiro da competição e estabeleceu o novo recorde de gols do Brentford em uma única edição do campeonato, superando as marcas de Ivan Toney e Bryan Mbeumo. O desempenho veio depois de um período de recuperação e colocou o atacante entre os principais goleadores do futebol inglês.

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Igor Thiago comemorando gol pelo Brentford (Foto: Glyn Kirk/AFP)

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