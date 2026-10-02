Barcelona e Real Madrid terão uma bola exclusiva nos dois confrontos entre as equipes pela temporada 2026/27. O modelo, desenvolvido pela PUMA em parceria com a LaLiga, será utilizado pela primeira vez no dia 25 de outubro, no Spotify Camp Nou, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

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A bola foi criada especificamente para os dois jogos e apresenta elementos visuais inspirados na história do confronto entre os clubes. O design combina referências retrô com formas e cores mais atuais.

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O primeiro El Clásico da temporada está marcado para as 17h (de Brasília). O segundo encontro entre Barcelona e Real Madrid acontecerá no segundo turno da competição.

A edição especial mantém as especificações da bola oficial utilizada pela LALIGA na temporada 2026/27. O modelo tem oito painéis e construção sem costuras, além de superfície texturizada em 3D. A bola também possui certificação FIFA Quality Pro.

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El Clásico

O confronto entre Barcelona e Real Madrid é um dos principais eventos do calendário do futebol espanhol e reúne alguns dos nomes de maior destaque do futebol mundial. Na temporada passada, os dois clássicos tiveram ampla cobertura internacional. Segundo dados divulgados pela LaLiga, mais de 1.200 credenciais de imprensa foram processadas para os dois jogos entre as equipes em 2025/26. A bola especial começou a ser disponibilizada em 1º de outubro.

LaLiga lança bola para El Clasico da temporada (Foto: Reprodução)

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