Tottenham anuncia contratação recorde de astro de equipe rival na Premier League Sandro Tonali será o novo jogador dos Spurs

O Tottenham anunciou, nesta segunda-feira (6), a contratação de Sandro Tonali, ex-Newcastle, na maior transferência da história do clube. O meio-campista italiano assinou contrato até 2032 após uma negociação avaliada em 108 milhões de euros fixos, com mais 9 milhões de euros em bônus. A chegada do jogador representa mais um investimento milionário dos Spurs nesta janela de transferências.

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O acordo também marca uma das maiores negociações entre clubes da Premier League nos últimos anos. Para tirar Tonali do Newcastle, o Tottenham precisou superar a concorrência de outros gigantes ingleses e aumentar a proposta inicial, recusada pela equipe do norte da Inglaterra.

Tonali se torna a maior contratação da história dos Spurs

A transferência de Tonali supera a recente contratação de Mateus Fernandes, anunciada por cerca de 98 milhões de euros, e estabelece um novo recorde de investimento do Tottenham em um único jogador. Somando as chegadas do italiano, de Jean Paul van Hecke e dos demais reforços confirmados, o clube já ultrapassou 276 milhões de euros em contratações nas primeiras semanas da janela.

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Além de Tonali, o Tottenham oficializou Andy Robertson, Marcos Senesi, Martin Dúbravka e Mateus Fernandes. Parte das movimentações foi realizada sem custos de transferência, mas o clube ainda protagoniza um dos mercados mais agressivos de sua história.

O interesse em Tonali não era exclusivo dos Spurs. O Manchester City monitorava a situação do italiano para reforçar o meio-campo, enquanto o Arsenal também demonstrou interesse anteriormente. Apesar da concorrência, o Tottenham conseguiu concluir a negociação após melhorar sua oferta ao Newcastle.

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Tonali sendo anunciado pelo Tottenham (Foto: Reprodução)

A chegada do técnico Roberto De Zerbi teve papel importante na escolha de Tonali. O treinador italiano assumiu o comando da equipe com a missão de recolocar o Tottenham entre os protagonistas do futebol inglês depois de uma temporada em que o clube escapou do rebaixamento apenas na última rodada da Premier League.

Contratado pelo Newcastle em 2023 junto ao Milan, Tonali enfrentou uma suspensão de dez meses por envolvimento com apostas esportivas antes de se firmar como um dos principais nomes da equipe comandada por Eddie Howe. Após retornar aos gramados, recuperou espaço e voltou a ser peça importante no meio-campo, formando parceria com Bruno Guimarães.

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A saída do italiano amplia a reformulação do Newcastle nesta janela. Antes dele, Anthony Gordon já havia deixado o clube rumo ao Barcelona, enquanto outros jogadores importantes, como Bruno Guimarães, Tino Livramento e Nick Woltemade, seguem cercados por especulações no mercado.

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