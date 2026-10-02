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Palco de amistoso do Brasil traz lembrança especial para Vini Jr e Seleção

Jogador já conquistou título no país quando estava na base

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 13:34
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Vini Jr está na briga pela artilharia da Copa (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
Vini Jr está na briga pela artilharia da Copa (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Vini Jr. vai reencontrar a Índia dez anos depois de conquistar um título pela Seleção no país. Antes do amistoso entre Brasil e Índia, neste sábado (3), o atacante relembra a campanha do BRICS Cup de 2016, quando, aos 16 anos, foi campeão com a equipe Sub-17 e terminou a competição como artilheiro, com cinco gols em cinco partidas.

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A competição foi disputada no estado de Goa e reuniu Brasil, Rússia, China, África do Sul e Índia. Vini foi um dos principais nomes da campanha brasileira e balançou as redes em quatro dos cinco jogos disputados pela equipe comandada por Carlos Amadeu.

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– São lembranças boas porque eu vim aqui quando eu era um menino. Eu não sabia que voltaria aqui e não sabia que desde aquela época a torcida (indiana) já tinha um carinho muito grande por mim, porque eu vim nessa competição e logo depois teve o Mundial e eu não pude vir. Todos da Índia me mandaram mensagem, é um público que me acompanha de perto, ama o futebol, ama o Brasil e estou feliz de estar aqui de volta – disse Vini à CBF TV.

Vini Jr. foi decisivo na campanha do título

O atacante passou em branco apenas na estreia, quando o Brasil venceu a China por 2 a 0. Na rodada seguinte, marcou pela primeira vez no torneio na vitória por 2 a 0 sobre a Rússia.

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Vini voltou a ser decisivo contra a África do Sul. O atacante marcou duas vezes no triunfo brasileiro por 3 a 0. Depois, também deixou sua marca diante da Índia, anfitriã da competição, na vitória por 3 a 1.

Na decisão, o Brasil voltou a enfrentar a África do Sul e venceu por 5 a 1. Vini Jr. marcou novamente e chegou aos cinco gols no torneio, terminando como artilheiro da competição.

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Vini Jr comemorando o título da Brics Cup, no sub-17 da Seleção (Foto: Reprodução/CBF)
Vini Jr comemorando o título da Brics Cup, no sub-17 da Seleção (Foto: Reprodução/CBF)

O título conquistado em 2016 foi parte da preparação brasileira para o Sul-Americano Sub-17 do ano seguinte. Vini também integrou o elenco que conquistou aquela competição.

Entre os jogadores que participaram do BRICS Cup estavam nomes que posteriormente tiveram passagens pelo futebol profissional, como Gabriel Brazão, Lucas Halter, Vitão, Rodrigo Nestor, Marcos Antônio, Brenner, Paulinho e Lincoln.

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Dez anos depois, reencontro com a Índia

A volta de Vini Jr. acontece justamente no primeiro confronto da história entre as seleções principais de Brasil e Índia. O amistoso será disputado no Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Salt Lake, em Calcutá, às 11h (de Brasília) deste sábado.

Para o atacante, o reencontro também representa a oportunidade de voltar a um país onde teve uma de suas primeiras experiências com a Seleção.

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– É algo marcante para nós, jogar aqui contra a Índia é diferente, nem sempre acontece. Estou muito feliz por isso, porque sei que o povo curte o futebol e nem sempre tem as oportunidades de ver os melhores jogadores, de ver a Seleção Brasileira. Amanhã vai ser um grande dia para eles e para nós também. Esperamos fazer um grande jogo, que a torcida possa curtir bastante e que a gente possa voltar aqui mais vezes – afirmou Vini.

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