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João Gomes, ex-Flamengo, é anunciado em novo clube da Inglaterra

Jogador assinou por cinco temporadas com o Aston Villa

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 08:43
Supervisionado porNathalia Gomes,
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João Gomes assinando o contrato com o Aston Villa
João Gomes assinando o contrato com o Aston Villa (Foto: Reprodução/X)

O Aston Villa anunciou nesta segunda-feira (20) a contratação do volante João Gomes. Revelado pelo Flamengo, o brasileiro assinou contrato de cinco temporadas com o clube de Birmingham após deixar o Wolverhampton, encerrando uma passagem de três anos pela equipe inglesa. A transferência foi fechada por cerca de 35 milhões de libras (aproximadamente R$ 260 milhões), podendo chegar a 38 milhões de libras (cerca de R$ 282 milhões) com o cumprimento de metas.

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    A chegada do meio-campista atende a uma necessidade imediata do elenco comandado por Unai Emery, que perdeu Tielemans para o Manchester United e também viu Onana sofrer uma grave lesão no joelho durante a Copa do Mundo.

    A contratação representa o segundo reforço para o meio-campo do Aston Villa nesta janela de transferências. Antes de João Gomes, o clube já havia oficializado a chegada do suíço Manzambi.

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    João Gomes anunciado pelo Aston Villa (Foto: Reprodução/X)
    João Gomes anunciado pelo Aston Villa (Foto: Reprodução/X)
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    • João Gomes desembarcou no futebol inglês em janeiro de 2023, quando deixou o Flamengo para defender o Wolverhampton. Desde então, tornou-se uma das principais peças da equipe, acumulando 130 partidas, sete gols e destaque pela intensidade na marcação.

    Na última temporada, disputou 41 jogos, foi eleito o melhor jogador do clube e esteve presente em 35 das 38 rodadas da Premier League. Apesar do desempenho individual, não conseguiu evitar o rebaixamento dos Wolves para a Championship.

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    Ao anunciar a saída do volante, o diretor técnico Matt Jackson destacou a postura profissional do brasileiro durante sua passagem pelo clube.

    – João merece tudo o que conquistou no futebol. É um profissional exemplar, uma grande pessoa e alguém muito querido por treinadores e companheiros. Ficamos tristes com sua saída, mas precisamos tomar decisões responsáveis para o clube – afirmou.

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    João Gomes será uma opção para reorganizar o meio-campo

    A contratação de João Gomes ganhou força nas últimas semanas, depois que o planejamento do Aston Villa precisou ser alterado. A grave lesão de Onana e a venda de Tielemans abriram espaço para a chegada de um volante com experiência na Premier League.

    O brasileiro chega respaldado pelo conhecimento do campeonato inglês e pela capacidade de atuar em diferentes funções no setor. A expectativa é que divida minutos com Kamara ou até mesmo assuma protagonismo enquanto o francês recupera ritmo após retornar de uma lesão de longa duração.

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    Os números da última edição da Premier League reforçam esse perfil. João Gomes terminou o campeonato entre os líderes em desarmes e recuperações de bola, características que pesaram na decisão do Aston Villa.

    Além do interesse da equipe comandada por Unai Emery, o Atlético de Madrid também acompanhava a situação do brasileiro durante a janela. Ainda assim, o volante deixou a concentração de pré-temporada do Wolverhampton em Portugal para realizar exames médicos e concluir a transferência para Villa Park.

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    Flamengo garante retorno financeiro milionário

    Cria das categorias de base do FlamengoJoão Gomes foi peça central no esquema de Dorival Júnior que conquistou a Copa do Brasil e a Copa Libertadores em 2022. Naquela campanha, destacou-se nos índices de desarmes e interceptações. O desempenho chamou a atenção do Wolverhampton, que o adquiriu em janeiro de 2023 por € 18,7 milhões.

    Na transferência atual, o clube carioca assegura um retorno financeiro expressivo. Por ter mantido 10% de mais-valia econômica e devido aos 3,5% previstos pelo Mecanismo de Solidariedade da Fifa como clube formador, o Rubro-Negro pode faturar entre R$ 35 milhões e R$ 40 milhões com a conclusão do negócio.

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