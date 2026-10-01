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Jorge Jesus rebate polêmica com Cristiano Ronaldo: 'Zero arrependimentos'

Jorge Jesus nega arrependimento após saída de Cristiano Ronaldo da seleção de Portugal

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 18:50
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Cristiano Ronaldo na concentração da seleção de Portgal
Jorge Jesus afirma que igualdade de regras no vestiário é princípio inegociável em sua trajetória (Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP)

O técnico Jorge Jesus manteve a postura firme ao ser questionado sobre o episódio envolvendo Cristiano Ronaldo, que abandonou a concentração da seleção de Portugal antes da partida contra a Dinamarca. Em entrevista coletiva logo após o triunfo por 4 a 2 em Copenhague, pela Liga das Nações, o treinador foi taxativo ao ser indagado se o desenrolar dos fatos o fez rever suas convicções no comando do grupo.

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O ex-comandante do Flamengo afirmou ter "zero arrependimentos" em relação às escolhas feitas e ressaltou que a disciplina e o respeito às normas do elenco se aplicam a qualquer jogador, independentemente de sua história ou projeção no futebol internacional.

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O técnico da seleção portuguesa, Jorge Jesus, é fotografado durante a partida do Grupo A4 da Liga das Nações da UEFA entre Dinamarca e Portugal, no estádio Parken, em Copenhague, em 1º de outubro de 2026. (Foto de Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP) / Dinamarca FORA
Jorge Jesus afirma que igualdade de regras no vestiário é princípio inegociável em sua trajetória (Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP)

— Zero arrependimentos e continuo pensando da mesma maneira. Há jogadores com status, e isso para mim é claro como água, mas as regras são iguais para todos os jogadores. Esse é um processo que eu tive ao longo da minha carreira e sempre pensarei assim — declarou o treinador lusitano.

Com o resultado positivo em campo, a Seleção Portuguesa alcançou a terceira vitória seguida na competição continental, mantendo 100% de aproveitamento sob o comando de Jesus e encaminhando a classificação para as quartas de final.

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Jorge Jesus x Cristiano Ronaldo

A crise entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo estourou após o atacante de 41 anos ser deixado no banco de reservas durante a vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega, pela Liga das Nações. Embora houvesse um alinhamento prévio para gerenciar o desgaste físico do craque, a decisão do treinador de não colocá-lo em campo no decorrer da partida irritou o camisa 7. Insatisfeito com a perda de espaço e com a gestão do "Mister", que cravou que "ninguém está acima da equipe", Cristiano Ronaldo abandonou a concentração portuguesa em Copenhague antes do jogo seguinte contra a Dinamarca.

Cristiano Ronaldo pela seleção Portugal
Atacante deixou o hotel da delegação portuguesa após atrito com o técnico Jorge Jesus (Foto : Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP)
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