Jorge Jesus rebate polêmica com Cristiano Ronaldo: 'Zero arrependimentos'

O técnico Jorge Jesus manteve a postura firme ao ser questionado sobre o episódio envolvendo Cristiano Ronaldo, que abandonou a concentração da seleção de Portugal antes da partida contra a Dinamarca. Em entrevista coletiva logo após o triunfo por 4 a 2 em Copenhague, pela Liga das Nações, o treinador foi taxativo ao ser indagado se o desenrolar dos fatos o fez rever suas convicções no comando do grupo.

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O ex-comandante do Flamengo afirmou ter "zero arrependimentos" em relação às escolhas feitas e ressaltou que a disciplina e o respeito às normas do elenco se aplicam a qualquer jogador, independentemente de sua história ou projeção no futebol internacional.

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Jorge Jesus afirma que igualdade de regras no vestiário é princípio inegociável em sua trajetória (Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP)

— Zero arrependimentos e continuo pensando da mesma maneira. Há jogadores com status, e isso para mim é claro como água, mas as regras são iguais para todos os jogadores. Esse é um processo que eu tive ao longo da minha carreira e sempre pensarei assim — declarou o treinador lusitano.

Com o resultado positivo em campo, a Seleção Portuguesa alcançou a terceira vitória seguida na competição continental, mantendo 100% de aproveitamento sob o comando de Jesus e encaminhando a classificação para as quartas de final.

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Jorge Jesus x Cristiano Ronaldo

A crise entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo estourou após o atacante de 41 anos ser deixado no banco de reservas durante a vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega, pela Liga das Nações. Embora houvesse um alinhamento prévio para gerenciar o desgaste físico do craque, a decisão do treinador de não colocá-lo em campo no decorrer da partida irritou o camisa 7. Insatisfeito com a perda de espaço e com a gestão do "Mister", que cravou que "ninguém está acima da equipe", Cristiano Ronaldo abandonou a concentração portuguesa em Copenhague antes do jogo seguinte contra a Dinamarca.