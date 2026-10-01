Ex-Palmeiras e Botafogo, Rafael Navarro chega a dezesseis gols na MLS
Atacante é o brasileiro mais goleador da atual edição da liga
O atacante Rafael Navarro voltou a balançar as redes na vitória do St. Louis City por 3 a 0 sobre o New York Red Bulls, fora de casa, nesta quarta-feira (30). O gol foi o sexto do brasileiro nas últimas quatro partidas da MLS, somando 16 na temporada. O resultado garantiu a quarta vitória seguida e o 19º jogo de invencibilidade do St. Louis, que assumiu a vice-liderança da Conferência Oeste, três pontos atrás do Vancouver Whitecaps.
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Ex-jogador de Botafogo e Palmeiras, Navarro está em sua quarta temporada no futebol norte-americano. Ele chegou ao St. Louis City após deixar o Colorado Rapids na maior negociação entre clubes da história da liga. Em 2026, o camisa 9 contabiliza 16 gols e cinco assistências, liderando a artilharia entre os brasileiros no torneio.
— Estou aqui há pouco tempo, mas já pude entender o motivo do time estar vivendo uma sequência tão positiva. Graças ao professor e a todo o clube, encontrei um grupo muito unido, que trabalha e compete muito em todos os jogos. Fico feliz por poder ajudar com gols e, principalmente, por estar contribuindo para que a equipe continue nessa caminhada. Espero que a gente mantenha esse ritmo até o final da temporada e consiga alcançar nossos objetivos — disse Rafael Navarro.
Raio-X do jogo e próximos compromissos
No confronto em Nova York, o centroavante abriu o placar aos cinco minutos de jogo ao concluir de cabeça um cruzamento na área. A vantagem de 1 a 0 se manteve até o fim da segunda etapa, quando Simon Becher e Tomás Ostrák selaram o placar.
O St. Louis City volta a jogar no domingo (11), quando recebe o LA Galaxy, oitavo colocado da Conferência Oeste.
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