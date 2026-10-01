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Ex-Palmeiras e Botafogo, Rafael Navarro chega a dezesseis gols na MLS

Atacante é o brasileiro mais goleador da atual edição da liga

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 20:37
Atualizado há 0 minutos
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Rafael Navarro cinduzindo a bola contra o New York RedBulls
Rafael Navarro marcou seis gols na MLS (Foto: Reprodução/ St. Louis City/X)

O atacante Rafael Navarro voltou a balançar as redes na vitória do St. Louis City por 3 a 0 sobre o New York Red Bulls, fora de casa, nesta quarta-feira (30). O gol foi o sexto do brasileiro nas últimas quatro partidas da MLS, somando 16 na temporada. O resultado garantiu a quarta vitória seguida e o 19º jogo de invencibilidade do St. Louis, que assumiu a vice-liderança da Conferência Oeste, três pontos atrás do Vancouver Whitecaps.

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Ex-jogador de Botafogo e Palmeiras, Navarro está em sua quarta temporada no futebol norte-americano. Ele chegou ao St. Louis City após deixar o Colorado Rapids na maior negociação entre clubes da história da liga. Em 2026, o camisa 9 contabiliza 16 gols e cinco assistências, liderando a artilharia entre os brasileiros no torneio.

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— Estou aqui há pouco tempo, mas já pude entender o motivo do time estar vivendo uma sequência tão positiva. Graças ao professor e a todo o clube, encontrei um grupo muito unido, que trabalha e compete muito em todos os jogos. Fico feliz por poder ajudar com gols e, principalmente, por estar contribuindo para que a equipe continue nessa caminhada. Espero que a gente mantenha esse ritmo até o final da temporada e consiga alcançar nossos objetivos — disse Rafael Navarro.

Rafael Navarro fazendo sinal com a mão e sorrindo
Rafael Navarro marcou seis gols na atual edição da MLS (Foto: Reprodução/ St. Louis City/X)

Raio-X do jogo e próximos compromissos

No confronto em Nova York, o centroavante abriu o placar aos cinco minutos de jogo ao concluir de cabeça um cruzamento na área. A vantagem de 1 a 0 se manteve até o fim da segunda etapa, quando Simon Becher e Tomás Ostrák selaram o placar.

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O St. Louis City volta a jogar no domingo (11), quando recebe o LA Galaxy, oitavo colocado da Conferência Oeste.

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