Bélgica x Turquia: onde assistir, horário e escalações
Seleções se enfrentam pela terceira rodada da Liga das Nações
Bélgica e Turquia se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 15h45 (de Brasília), no Estádio de Sclessin, em Liège (Bélgica), pela 3ª rodada da Liga A da Liga das Nações 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo no Sportv e no Disney+. Clique para assistir no Disney+
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Ficha do jogo
A Bélgica, comandada pelo técnico Mark van Bommel, chega para o confronto tentando se recuperar após a derrota por 1 a 0 para a França na última rodada. Apesar do revés, a seleção belga está três pontos à frente do rival na classificação e aposta no fator casa e na liderança de Kevin De Bruyne para seguir na disputa pelas primeiras posições da chave.
Já a Turquia vive um momento de maior pressão após ser goleada por 4 a 1 pela Itália em seu último compromisso. A equipe dirigida por Vincenzo Montella precisa urgentemente somar pontos para não se complicar na tabela. Para buscar o resultado como visitante, a seleção turca confia em jovens talentos como Arda Guler e na experiência defensiva de Merih Demiral.
Tudo sobre a partida entre Bélgica x Turquia (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):
✅ FICHA TÉCNICA
Bélgica 🆚 Turquia
Liga das Nações 2026/27 – 3ª Rodada (Liga A)
📆 Data e horário: sexta-feira, 2 de outubro de 2026, às 15h45 (de Brasília).
📍 Local: Estádio de Sclessin, em Liège (Bélgica).
👁️ Onde assistir: Sportv e Disney+.
🕴️ Árbitro: Rohit Saggi (NOR).
🚩 Assistentes: Anders Olav Dale (NOR) e Ole Andreas Haukåsen (NOR).
📺 VAR: Bastian Dankert (ALE).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bélgica (Técnico: Mark van Bommel)
Senne Lammens; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele e Jorne Spileers Seys; Romeo Lavia e Youri Tielemans; Dodi Lukebakio, Kevin De Bruyne e Mika Godts; Charles De Ketelaere.
Turquia (Técnico: Vincenzo Montella)
Ugurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral e Ozan Kabak; Oguz Aydın, Orkun Kokçu, Salih Ozcan e Eren Elmalı; Arda Guler, Baris Alper Yılmaz e Can Uzun.
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