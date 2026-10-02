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Bélgica x Turquia: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam pela terceira rodada da Liga das Nações

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 08:00
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Onde assistir ao vivo a partida entre Bélgica e Turquia pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)
Onde assistir ao vivo a partida entre Bélgica e Turquia pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Bélgica e Turquia se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 15h45 (de Brasília), no Estádio de Sclessin, em Liège (Bélgica), pela 3ª rodada da Liga A da Liga das Nações 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo no Sportv e no Disney+. Clique para assistir no Disney+

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Ficha do jogo

belgica escudo
BEL
escudo turquia onde assistir
TUR
3ª Rodada
Liga das Nações
Data e Hora
sexta-feira, 2 de outubro de 2026, às 15h45 (de Brasília)
Local
Estádio de Sclessin, em Liège (Bélgica)
Árbitro
Rohit Saggi (NOR)
Assistentes
Anders Olav Dale (NOR) e Ole Andreas Haukåsen (NOR)
Var
Bastian Dankert (ALE)
Onde assistir

A Bélgica, comandada pelo técnico Mark van Bommel, chega para o confronto tentando se recuperar após a derrota por 1 a 0 para a França na última rodada. Apesar do revés, a seleção belga está três pontos à frente do rival na classificação e aposta no fator casa e na liderança de Kevin De Bruyne para seguir na disputa pelas primeiras posições da chave.

Já a Turquia vive um momento de maior pressão após ser goleada por 4 a 1 pela Itália em seu último compromisso. A equipe dirigida por Vincenzo Montella precisa urgentemente somar pontos para não se complicar na tabela. Para buscar o resultado como visitante, a seleção turca confia em jovens talentos como Arda Guler e na experiência defensiva de Merih Demiral.

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Tudo sobre a partida entre Bélgica x Turquia (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

✅ FICHA TÉCNICA
Bélgica 🆚 Turquia
Liga das Nações 2026/27 – 3ª Rodada (Liga A)
📆 Data e horário: sexta-feira, 2 de outubro de 2026, às 15h45 (de Brasília).
📍 Local: Estádio de Sclessin, em Liège (Bélgica).
👁️ Onde assistir: Sportv e Disney+.
🕴️ Árbitro: Rohit Saggi (NOR).
🚩 Assistentes: Anders Olav Dale (NOR) e Ole Andreas Haukåsen (NOR).
📺 VAR: Bastian Dankert (ALE).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bélgica (Técnico: Mark van Bommel)
Senne Lammens; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele e Jorne Spileers Seys; Romeo Lavia e Youri Tielemans; Dodi Lukebakio, Kevin De Bruyne e Mika Godts; Charles De Ketelaere.

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Turquia (Técnico: Vincenzo Montella)
Ugurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral e Ozan Kabak; Oguz Aydın, Orkun Kokçu, Salih Ozcan e Eren Elmalı; Arda Guler, Baris Alper Yılmaz e Can Uzun.

Onde assistir ao vivo a partida entre Bélgica e Turquia pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)
Onde assistir ao vivo a partida entre Bélgica e Turquia pelo UEFA Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

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