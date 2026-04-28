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Em uma das maiores rivalidades do futebol mundial, o clássico que faz jus ao nome de Dérbi Eterno ocorreu no último domingo (26): o Estrela Vermelha venceu o Partizan por 3 a 0 no Rajko Mitic Stadium, em partida válida pela 33ª rodada, e conquistou o nono título consecutivo da Superliga Sérvia. Para completar, o Lance! relembra parte da história do tradicional duelo e destaca brasileiros que marcaram época pelos clubes.

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Após alcançar 82 pontos, 17 à frente do maior rival, o Partizan, o Estrela Vermelha não pode mais ser alcançado na tabela, embora ainda tenha quatro jogos a disputar até o fim do campeonato. A campanha da equipe comandada pelo técnico Dejan Stanković registra 26 vitórias, quatro empates e três derrotas em 33 rodadas, além de 96 gols marcados e 26 sofridos.

Parabéns, campeões! 🏆

O plantel do líder conta com presença brasileira do goleiro titular Matheus (33), revelado pelo América-MG e com passagem de destaque pelo Braga, no Estrela desde a última temporada, além do atacante Bruno Duarte, cria do Palmeiras e ex-Portuguesa (30), na Sérvia desde 2024. Além disso, o grupo ainda tem Rodrigão, formado no Atlético-MG, que celebrou o título após o triunfo no clássico.

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— É motivo de muita alegria essa conquista. Trabalhamos muito na temporada para alcançar esse título. Vencê-lo com algumas rodadas de antecedência nos dá alívio e a satisfação de saber que o trabalho foi bem feito. Ainda podemos sair vencedores em outra competição, que é a Copa da Sérvia. Vamos lutar por isso — celebrou o camisa 5.

Rodrigão (#5) passa a bola durante partida do Estrela Vermelha na Superliga Sérvia 2025/26 (Foto: Divulgação/Estrela Vermelha)

Maior rivalidade do mundo? 🔴⚪ ⚔️ ⚫⚪

Embora hoje haja distância esportiva entre os dois gigantes nacionais, a rivalidade para o país do Leste Europeu apaixonado por esporte mantém histórico de equilíbrio e não é recente.

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O enfrentamento entre Estrela Vermelha e Partizan tem origens políticas: o primeiro foi fundado em 4 de março de 1945 pela Aliança Jovem Antifascista, enquanto o segundo surgiu sete meses depois como equipe do Exército Popular da Iugoslávia, associado ao ultranacionalismo do país. Dessa forma, torcer por um dos clubes representava, à época, uma escolha de posicionamento na história iugoslava.

O desfecho dos conflitos e o colapso do poder central resultaram na Dissolução da Iugoslávia em diversos países, cenário em que Partizan e Estrela Vermelha se consolidaram como as principais forças dentro de seu território após a vitória do movimento separatista, apoiado pelo clube mais antigo. As divergências, contudo, não se encerraram nesse contexto.

Desde a independência da Sérvia, os confrontos passaram a ser marcados por episódios recorrentes de violência, com registros de brigas generalizadas entre torcedores e jogadores, intervenções da polícia, uso de artefatos como bombas e sinalizadores, além de cenas de confronto que extrapolam o ambiente esportivo.

🟢🟡 B rasil 🤝 Sérvia 🔴🔵⚪

Brasileiros que atuam na Sérvia vivenciam intensamente o Dérbi Eterno. O caso mais emblemático é o do atacante Cléo, ex-Athletico-PR, que se tornou o primeiro estrangeiro a defender ambos os clubes ao ser emprestado em 2008 ao Estrela Vermelha e, na temporada seguinte, acertar com o Partizan, movimento que desencadeou ameaças de agressão e morte por parte de torcedores rivais.

Apesar de não contar com a confiança plena da torcida, Cléo disputou seu primeiro clássico pelo Partizan no estádio do Estrela Vermelha e fez o gol da vitória. Ao balançar as redes, foi alvo de cadeiras, rojões e outros objetos arremessados em sua direção. Encerrou sua passagem pelos Parni Valjak com 40 gols e 12 assistências em 63 partidas; no rival Zvezda, somou 20 jogos, oito gols e quatro assistências.

Cléo celebra o gol da vitória do Partizan contra o Estrela Vermelha durante a Superliga Sévia 2009/2010 (Foto: Acervo/Lance!)

Se atualmente há brasileiros apenas no Estrela Vermelha, quem já vestiu o preto e branco do Partizan foi Matheus Saldanha, ex-Bahia, protagonista do clássico ao marcar dois gols durante sua passagem pelo clube entre julho de 2023 e setembro de 2024. Em entrevista exclusiva ao Lance! à época, o atacante comentou como é disputar o confronto, cuja fama de artilheiro lhe rendeu notoriedade em Belgrado e até uma proposta inusitada no período.

— Foi uma experiência única para mim. Só tinha visto (vídeos sobre o dérbi) pelo YouTube, e é uma tradição que para o país. Consegui fazer gol em dois clássicos: em um, ganhamos aqui em casa, e no outro, no estádio deles. Lá estava muito cheio e dava pra ver toda a fumaça e toda briga, mas a briga é uma coisa que fica do lado de fora. Aqui, a preocupação não é nem o campeonato. Ganhando deles, está tudo bem. [...] Depois que eu fiz o gol e ganhei o dérbi, no outro dia estava até fazendo comercial em sérvio e tinha foto minha em prédio depois desse jogo — disse Matheus, hoje no Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos.

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