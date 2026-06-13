Fora da Copa, ex-camisa 10 do Barcelona curte férias no Brasil Após não ser convocado para a seleção espanhola, Ansu Fati aproveita descanso no Rio de Janeiro

Fora da lista de convocados da Espanha para Copa do Mundo de 2026, Ansu Fati escolheu passar as férias no Rio de Janeiro. Neste sábado (13), o atacante do Monaco compartilhou nas redes sociais uma foto onde aparece tomando água de coco em um quiosque na orla da Praia de São Conrado, na Zona Sul da capital fluminense.

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➡️ Atacante brasileiro fora da Copa aparece com jogador espanhol em vídeo no Rio

Ansu Fati em ação pela seleção espanhola (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Revelado pelo Barcelona, Fati era considerado a principal joia da base de La Masía antes do surgimento de Lamine Yamal. O jogador foi promovido ao profissional com 16 anos de idade, na temporada 2019/20, e chegou a vestir a camisa 10 após a saída de Lionel Messi para o Paris Saint-Germain.

No entanto, as lesões atrapalharam seu desenvolvimento e levaram à queda de produção pelo Barça, que passou a emprestá-lo para outros times. Em 2023/2024, o espanhol jogou pelo Brighton & Hove Albion, da Inglaterra, e na última temporada defendeu o Monaco, da França, em vínculo com opção de compra.

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Em 2025/26, Ansu Fati disputou 30 partidas e marcou 12 gols. Ele tem contrato com o Barcelona até 2028.

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Espanha chega à Copa invicta e com força para quebrar campanhas ruins

Comandada por Luis de la Fuente e liderada no ataque por Lamine Yamal, a seleção espanhola chega à Copa do Mundo credenciada por uma invencibilidade extensa, de 30 partidas, e pela conquista continental recente, a Eurocopa de 2024. No entanto, carrega um desempenho abaixo do esperado em Mundiais desde que levantou a taça pela primeira vez, em 2010.

Após o título mundial na África do Sul, a Fúria conseguiu somente três vitórias nas três edições seguintes do torneio. Ao todo, foram 11 partidas somando as participações de 2014, 2018 e 2022.

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Espanha x Cabo Verde

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