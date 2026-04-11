Felipe Silva é mais um caso da diáspora de jogadores brasileiros que atuam no exterior e percorrem diferentes mercados do esporte em busca de espaço e protagonismo, muitas vezes sem grande projeção no País do Futebol. Foi na Ásia, mais precisamente na China, com a camisa do Chengdu Rongcheng, que o centroavante se consolidou, assumiu status de estrela e passou a vestir a camisa 9 do clube desde 2021.

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A última atuação exemplifica o atual momento do piauiense de 34 anos. Felipe fez três gols na vitória do Chengdu Rongcheng por 5 a 1 sobre o Qingdao West Coast, em 3 de abril, pela quarta rodada da Superliga Chinesa (CSL). O hat-trick ocorreu em menos de 20 minutos, nos instantes finais do jogo.

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O primeiro aconteceu aos 37', após assistência de Wellington Silva, ex-Fluminense, responsável por abrir o placar da goleada na etapa inicial. O segundo saiu dois minutos depois, enquanto o terceiro foi marcado nos acréscimos, em cobrança de pênalti. Abaixo, veja a ficha técnica da partida:

Futuro distante? 💭

Apesar do prestígio, Felipe vive situação de indefinição no Rongcheng. O grandalhão de 1,93m tem contrato com o clube até o fim da atual temporada e ainda não recebeu proposta de renovação. A partir de junho, estará apto a assinar um pré-contrato com outra equipe.

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— Falta menos de um ano para acabar o meu contrato e sempre mostrei o desejo de ficar no clube. Lógico que muita coisa pode acontecer. Até o momento não me procuraram para renovação. Ainda não sei de nada. Estou aguardando uma resposta do clube. Lógico que não podemos ficar esperando por um só clube, até porque no meio do ano posso assinar um pré-contrato com outra equipe. Eles têm até junho para me dar uma resposta se vão querer renovar ou não, e vou seguir fazendo o meu trabalho. Se não for com o Chengdu, outra equipe pode me procurar, como já aconteceu no ano passado. Vou ficar na espera e, se nada acontecer até o meio do ano, eles abrem espaço para eu procurar outra coisa —disse Silva, após o triplete.

Felipe Silva (#9) cobra pênalti pelo Chengdu Rongcheng contra o Qingdao West Coast (Foto: Divulgação/Chengdu Rongcheng)

Muralha da China ⚽

Na última temporada, Silva registrou 20 gols e quatro assistências em 41 partidas. O Chengdu encerrou a edição da Superliga Chinesa com 60 pontos e a terceira colocação. Além disso, o atacante figurou entre os cinco principais artilheiros do campeonato, com 15 bolas na rede.

Conforme apurado pelo Lance!, Felipe tem interesse em permanecer no Rongcheng, time pelo qual construiu maior vínculo ao longo da carreira. O atacante, aliás, manifesta a intenção de encerrar sua trajetória no futebol asiático, sem planos de retorno ao futebol brasileiro.

Em 2026, Felipe já admitiu a possibilidade de se naturalizar chinês para defender a seleção nacional, mas ressalta que a decisão depende de análise criteriosa, sobretudo pela idade e pela necessidade de um convite oficial da Associação Chinesa de Futebol (CFA). A medida ocorre apesar do histórico de outros brasileiros que seguiram o mesmo caminho e do forte vínculo construído com o país.

Felipe Silva foi revelado nas categorias de base do Fluminense-PI em 2011. Em seguida, passou por clubes do futebol brasileiro como Ferroviária, Bragantino e Vila Nova. Em 2018, transferiu-se para o futebol asiático, onde atuou pelo Gwangju, da Coreia do Sul, por três temporadas, antes de chegar ao Chengdu Rongcheng.

O atacante volta a campo pelas suas cores na partida contra o Beijing Guoan, neste domingo (12), às 08h35 (de Brasília), fora de casa, pela quinta rodada da liga nacional. O Chengdu é o atual líder da competição após quatro partidas, com três vitórias e um empate, além de 14 gols marcados e cinco sofridos. Abaixo, veja a classificação da temporada:

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