Fluminense acerta saída de atacante ao SJK, da Finlândia Tricolor vai manter 40% dos direitos de Kelwin

O Fluminense acertou a negociação do atacante Kelwin com o SJK, da Finlândia. O jogador deixa o clube em definitivo, e o Tricolor permanecerá com 40% dos direitos econômicos do atleta para uma futura venda.

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O Lance! apurou que o atacante já se despediu dos companheiros no CT Carlos Castilho. Restam apenas detalhes para tudo ser concretizado com a viagem de Kelwin à Europa.

A informação sobre as conversas iniciais para a saída foi divulgada inicialmente pela "Central Fluminense".

Kelwin era um dos nomes mais conhecidos da geração recente de Xerém. O centroavante disputou três edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcou sete gols e se tornou o terceiro maior artilheiro da história do Fluminense na competição.

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Apesar do destaque na base, recebeu poucas oportunidades entre os profissionais. Sua única partida pelo time principal aconteceu em 2025, diante do GV San José, pela Copa Sul-Americana, em uma equipe formada majoritariamente por jovens do clube.

A última vez que entrou em campo foi pelo Brasileirão Sub-20, na derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro. Desde então, já não vinha sendo relacionado.

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A saída de Kelwin é a primeira de algumas saídas de jogadores com idade de base estourada que deve acontecer nas próximas semanas. O Fluminense está fazendo um movimento para enxugar o elenco das categorias de base e abrir espaço para novas gerações.

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Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

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