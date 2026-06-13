Fluminense acerta saída de atacante ao SJK, da Finlândia
Tricolor vai manter 40% dos direitos de Kelwin
O Fluminense acertou a negociação do atacante Kelwin com o SJK, da Finlândia. O jogador deixa o clube em definitivo, e o Tricolor permanecerá com 40% dos direitos econômicos do atleta para uma futura venda.
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O Lance! apurou que o atacante já se despediu dos companheiros no CT Carlos Castilho. Restam apenas detalhes para tudo ser concretizado com a viagem de Kelwin à Europa.
A informação sobre as conversas iniciais para a saída foi divulgada inicialmente pela "Central Fluminense".
Kelwin era um dos nomes mais conhecidos da geração recente de Xerém. O centroavante disputou três edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcou sete gols e se tornou o terceiro maior artilheiro da história do Fluminense na competição.
Apesar do destaque na base, recebeu poucas oportunidades entre os profissionais. Sua única partida pelo time principal aconteceu em 2025, diante do GV San José, pela Copa Sul-Americana, em uma equipe formada majoritariamente por jovens do clube.
A última vez que entrou em campo foi pelo Brasileirão Sub-20, na derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro. Desde então, já não vinha sendo relacionado.
A saída de Kelwin é a primeira de algumas saídas de jogadores com idade de base estourada que deve acontecer nas próximas semanas. O Fluminense está fazendo um movimento para enxugar o elenco das categorias de base e abrir espaço para novas gerações.
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Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo
O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.
A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.
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