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Com golaço em jogo do Brasil, Vini Jr atinge marca histórica na Copa do Mundo

Atacante brilha em Nova Jersey e iguala marca mítica do Bayern de Munique

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 21:05
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Vinicius Junior comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Marrocos, no Estádio Nova York/Nova Jersey (Foto: Charly Triballeau / AFP)
Vinicius Junior comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Marrocos, no Estádio Nova York/Nova Jersey (Foto: Charly Triballeau / AFP)

O susto inicial provocado pelo gol de cobertura de Saibari não diminuiu o ímpeto da Seleção Brasileira em sua estreia na Copa do Mundo de 2026. Diante de um início avassalador do Marrocos, coube ao principal astro da Amarelinha chamar a responsabilidade e reequilibrar as ações. Ainda no primeiro tempo, Vini Jr anotou um golaço para empatar a partida em 1 a 1, incendiando as arquibancadas em Nova Jersey.

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  • Vini Jr. vibra ao marcar o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

    Virginia viraliza reagindo ao gol de Vini Jr em Brasil x Marrocos

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    O camisa 7 do Brasil recebeu pelo lado esquerdo, sua zona de conforto, partiu para cima da marcação africana e estufou as redes, devolvendo a tranquilidade ao técnico Carlo Ancelotti à beira do gramado.

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    Vini Jr
    Vinicius Junior comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Marrocos, no Estádio Nova York/Nova Jersey (Foto: Jewel Samad / AFP)

    Além de sua importância crucial para a tabela de classificação do grupo, o gol de Vini Jr. disparou um gatilho histórico nos livros de estatísticas do futebol mundial. Com a pintura anotada nos Estados Unidos, o Real Madrid atingiu a incrível marca de 79 gols marcados por seus atletas ao longo de todas as edições da história da Copa do Mundo.

    Com esse número emblemático, o gigante espanhol assumiu o topo do ranking de clubes mais artilheiros do torneio da Fifa, igualando-se justamente ao Bayern de Munique (que também ostenta 79 gols).

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    📊 Clubes com mais gols na história da Copa do Mundo:

    1. 1º Lugar: Real Madrid (Espanha) – 79 gols
    2. 1º Lugar: Bayern de Munique (Alemanha) – 79 gols

    A soberania das duas potências europeias reflete décadas de investimento nos maiores atletas do planeta. Enquanto o Bayern construiu sua base artilheira cedendo goleadores históricos para a seleção alemã, o clube merengue pulveriza seus gols por meio de astros de diversas nacionalidades.

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