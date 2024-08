Jogadores do Partizan em amistoso antes do começo da temporada 2024-25 (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 11:02 • Belgrado (SER)

O Partizan, gigante clube da Sérvia, visita o Gent-BEL nesta quarta-feira (28), pelos playoffs da Conference League. O jogo terá transmissão do Lance!, a nova casa das competições europeias, e você acompanhará a partida conosco a partir das 13h (de Brasília). Clique aqui para assistir!

➡️ Assista a Gent x Partizan pela Conference League ao vivo aqui no Lance!

➡️ Conheça a história do clássico Partizan x Estrela Vermelha, uma das maiores rivalidades do mundo

Apesar de ter pouca relevância no cenário europeu atual, os Coveiros são um dos grandes times da Sérvia, e buscam galgar um lugar surpreendente no terceiro escalão do Velho Continente. Conheça abaixo um pouco da história, detalhes atuais e curiosidades sobre a equipe sérvia.

✏️ O INÍCIO DE TUDO

A fundação do Partizan, localizado em Belgrado, aconteceu no âmbito da ainda Iugoslávia, envolvida no contexto de Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Em 4 de outubro de 1945, o Exército Popular do país criou o clube, que ficaria vinculado ao ultranacionalismo local, e criaria uma rivalidade grande com o Estrela Vermelha, da mesma cidade.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O nome faz referência aos "Partisans", grupo do Exército que se mostrava ser contra o Eixo da 2ª GM. Em poucos anos, o time escalou a plataforma iugoslava e alcançou títulos nacionais, em elenco praticamente formado por jogadores das categorias de base (o que apelidou a geração de "Bebês do Partizan").

Depois de três troféus seguidos da Primeira Liga, a equipe ficou perto de marcar seu nome na história da Champions League. Em 1965-66, os Bebês eliminaram Nantes, Werder Bremen, Sparta Praga e Manchester United no caminho até a final. Em Heysel, na Bélgica, a missão era parar o Real Madrid. E estava sendo concluída com sucesso: aos 10 minutos do segundo tempo, Velibor Vasovic abriu o placar. Porém, aos 25' e aos 31', Amancio e Fernando Serena viraram para os Merengues e colocaram um ponto final no sonho.

⏲️ MOMENTO ATUAL

Após a crise econômica e dissolução da Iugoslávia, o Partizan passou a representar a Sérvia e se tornou um dos maiores clubes do país, ao lado do Estrela Vermelha. A rivalidade, criada no âmbito político, se intensificou e tomou forma de guerra nos anos posteriores, com brigas entre as torcidas, cenas de luta, guerra e sangue se tornando banais.

Com a bola rolando, os dois têm o domínio do país nas últimas décadas, e dividem entre si o posto de grandes campeões. Para se ter uma ideia, os dois somados têm 62 títulos da Superliga Sérvia, enquanto os outros times que venceram o campeonato (OFK Belgrado, Vojvodina, Jugoslavija e Obilic) totalizam apenas dez.

🟢🟡 BRAZUCA NO PEDAÇO

A principal referência do Partizan atualmente saiu do futebol brasileiro. Matheus Saldanha, revelado pelo Bahia, chegou ao clube em julho de 2023, e rapidamente caiu nas graças da torcida. Marcando gols em clássicos contra o Estrela Vermelha, recebeu elogios por seu desempenho e, apesar de não conseguir a conquista do nacional, foi o artilheiro do campeonato em 2023-24, com 17 gols em 27 partidas. Lukovic, do IMT Belgrado, fez a mesma quantidade de tentos, mas com dez jogos a mais.

Matheus Saldanha é a referência do Partizan na Conference League (Foto: Reprodução / Instagram)

🎊 CAMPANHAS DE DESTAQUE

Campeonato Sérvio/Iugoslavo: 27 títulos (último em 2016-17)

Copa da Sérvia/Iugoslávia: 16 títulos (último em 2018-19)

Copa Mitropa: campeão em 1978

Champions League: vice-campeão em 1965-66

🧑‍🏫 QUEM É O COMANDANTE?

Atualmente, quem está à frente dos Coveiros é o sérvio Aleksandar Stanojevic. O experiente técnico de 50 anos faz seu terceiro trabalho no clube, já tendo mais de 150 jogos acumulados. Antes no Konyaspor-TUR, o comandante chegou em julho, tendo nove partidas na atual passagem, com três vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Aleksandar Stanojevic comanda o Partizan na Conference League (Foto: Reprodução / Instagram)

➡️ Conheça o KAA Gent, campeão na Bélgica e participante da Conference League 2024-25

⚔️ O CONFRONTO

O Partizan chega como azarão para o segundo duelo contra o Gent, já que foi derrotado na ida em seus domínios. Agora, o time de Belgrado precisa vencer por um gol de diferença para forçar a prorrogação e dois ou mais para avançar de fase, já que um empate ou uma derrota dão a vaga na fase de grupos aos belgas. A bola rola a partir de 13h (de Brasília), com transmissão exclusiva do Lance!.