Copa do Mundo 2030: onde será, quem está classificado e datas previstas Próximo Mundial será disputado em seis países de três continentes e já tem seis seleções classificadas automaticamente

Enquanto a Copa do Mundo de 2026 ainda está em seus primeiros dias, muitos torcedores já começam a olhar para o futuro e imaginar como será a edição de 2030. E motivos não faltam para a curiosidade: o próximo Mundial promete ser um dos mais diferentes da história, com partidas distribuídas por seis países e uma celebração especial pelos 100 anos do torneio.

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A Copa do Mundo de 2030 será sediada principalmente por Marrocos, Portugal e Espanha, que receberão a maior parte dos jogos do torneio. Ao todo, serão 101 partidas disputadas entre os três países, em uma candidatura conjunta aprovada pela Fifa.

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Além deles, Uruguai, Argentina e Paraguai também terão papel de destaque. Os três países sul-americanos receberão partidas comemorativas do centenário da Copa do Mundo, já que a primeira edição do torneio foi disputada em 1930, no Uruguai. Seis seleções terão vaga garantida no torneio: Marrocos, Portugal e Espanha, como anfitriões principais, além de Uruguai, Argentina e Paraguai, que receberão os confrontos comemorativos.

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Fifa anunciou sedes da Copa do Mundo de 2030 (Foto: Divulgação/FIFA)

Para acomodar a logística inédita envolvendo três continentes (América do Sul, Europa e África), a Fifa prevê um calendário especial. As partidas do centenário acontecerão alguns dias antes da abertura oficial da Copa, permitindo que as seleções envolvidas tenham tempo suficiente para viajar e se adaptar antes da sequência da competição.

Pelo planejamento divulgado pela entidade, os jogos comemorativos estão previstos para os dias 8 e 9 de junho de 2030. Já a cerimônia de abertura e as primeiras partidas oficiais do torneio principal ocorreriam em 13 e 14 de junho, enquanto a final está programada para 21 de julho.

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Copa do Mundo de 2030