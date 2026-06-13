logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Copa do Mundo 2030: onde será, quem está classificado e datas previstas

Próximo Mundial será disputado em seis países de três continentes e já tem seis seleções classificadas automaticamente

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
13/06/2026 17:32
Favorite o Lance! no Google
Copa do Mundo 2030 - Fifa
Próxima Copa do Mundo terá jogos em seis países. (Foto: Divulgação/Fifa)

Enquanto a Copa do Mundo de 2026 ainda está em seus primeiros dias, muitos torcedores já começam a olhar para o futuro e imaginar como será a edição de 2030. E motivos não faltam para a curiosidade: o próximo Mundial promete ser um dos mais diferentes da história, com partidas distribuídas por seis países e uma celebração especial pelos 100 anos do torneio.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Agenda da Copa do Mundo: veja todos os duelos organizados por grupo

    Copa do Mundo
    Há 19 minutos
  • Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)

    Holanda x Japão: estreia na Copa do Mundo reedita duelo de 2010

    Copa do Mundo
    Há 20 minutos
  • Lance!

    Galvão Bueno vai narrar Brasil x Marrocos na Copa do Mundo?

    Fora de Campo
    Há 1 hora

    • A Copa do Mundo de 2030 será sediada principalmente por Marrocos, Portugal e Espanha, que receberão a maior parte dos jogos do torneio. Ao todo, serão 101 partidas disputadas entre os três países, em uma candidatura conjunta aprovada pela Fifa.

    ➡️ Árbitro brasileiro recebe convite de empresa após viralizar falando inglês na estreia da Copa

    Além deles, Uruguai, Argentina e Paraguai também terão papel de destaque. Os três países sul-americanos receberão partidas comemorativas do centenário da Copa do Mundo, já que a primeira edição do torneio foi disputada em 1930, no Uruguai. Seis seleções terão vaga garantida no torneio: Marrocos, Portugal e Espanha, como anfitriões principais, além de Uruguai, Argentina e Paraguai, que receberão os confrontos comemorativos.

    continua após a publicidade
    Fifa anuncia sedes da Copa do Mundo de 2030
    Fifa anunciou sedes da Copa do Mundo de 2030 (Foto: Divulgação/FIFA)

    Para acomodar a logística inédita envolvendo três continentes (América do Sul, Europa e África), a Fifa prevê um calendário especial. As partidas do centenário acontecerão alguns dias antes da abertura oficial da Copa, permitindo que as seleções envolvidas tenham tempo suficiente para viajar e se adaptar antes da sequência da competição.

    Pelo planejamento divulgado pela entidade, os jogos comemorativos estão previstos para os dias 8 e 9 de junho de 2030. Já a cerimônia de abertura e as primeiras partidas oficiais do torneio principal ocorreriam em 13 e 14 de junho, enquanto a final está programada para 21 de julho.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    ➡️ TUDÃO DA COPA DO MUNDO: BRASIL X MARROCOS; SIGA O DIA DA ESTREIA DA SELEÇÃO

    Copa do Mundo de 2030

    • Seis seleções já têm vaga garantida por serem anfitriãs: Espanha, Portugal, Marrocos, Uruguai, Argentina e Paraguai
    • Formato: 48 seleções
    • Jogos comemorativos: previstos para 8 e 9 de junho de 2030
    • Abertura: 13 ou 14 de junho de 2030
    • Final: prevista para 21 de julho de 2030
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Copa do MundoAgenda da Copa do Mundo: veja todos os duelos organizados por grupoHá 19 minutos
    Arena em Copacabana recebe torcedores antes de estreia do Brasil na Copa do Mundo
    Copa do MundoArena gigante em Copacabana recebe torcedores para assistir Brasil x MarrocosHá 20 minutos
    Taça da Copa do Mundo com calendário
    Copa do MundoAgenda de jogos da Copa do Mundo: veja a programação diária da fase de gruposHá 21 minutos
    Copa do MundoEdmilson Júnior é brasileiro? Conheça a história do atacante do Catar na CopaHá 27 minutos
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Copa do MundoHolanda x Japão: estreia na Copa do Mundo reedita duelo de 2010Há 31 minutos
    Wilton Pereira Sampaio durante jogo da Copa do Mundo, no México. (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Copa do MundoÁrbitro brasileiro recebe convite de empresa após viralizar falando inglês na estreia da CopaHá 32 minutos

    Mais LANCE!

    Igor Thiago e Éderson (Foto: Reprodução Cruzeiro)
    Cruzeiro ressalta presença de crias da Toca na Copa do Mundo antes da estreia do Brasil
    Embolo abriu o placar em Catar x Suíça Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Veja o gol de Catar x Suíça na Copa do Mundo: Embolo abre o placar
    Zakaria Labyad projeta equilíbrio em Brasil x Marrocos (Foto: Leandro Bernardes/Pximages/Folhapress)
    Zakaria Labyad elogia Neymar e não vê favorito em Brasil x Marrocos: '50% para cada lado'
    Escócia x Grécia
    Palpite do Lance! aponta favoritos para jogos de hoje na Copa do Mundo
    Toguro será enviado especial do Lance! na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Lance! e Toguro fecham parceria para a Copa do Mundo
    Felipe Melo é ousado ao palpitar em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
    Salah em treino do Egito
    Fifa ordena mudanças de última hora no uniforme do Egito
    Ancelotti opta por deixar Neymar de fora da lista (Foto: Carl de Souza/AFP)
    Sem Neymar, Brasil estreia na Copa do Mundo 2026 com apenas 'três gols em Copas' no elenco
    Metlife Stadium, estádio da estreia do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
    Depois de temporal, estreia do Brasil na Copa do Mundo deve acontecer sob sol forte
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Pela Holanda, Memphis pode 'repetir' feito de Tevez na Copa do Mundo de 2026; entenda
    Neymar, Alisson e Vini Jr rindo no Maracanã antes de jogo da Seleção Brasileira
    Neymar estará com a Seleção Brasileira na estreia na Copa do Mundo
    Cucurrella foi convocado pela Espanha nesta Copa do Mundo. (Reprodução/redes sociais)
    Cucurella reage ao famoso corte de Ronaldo na Copa de 2002: 'Horrível, mas mítico'
    O chef britânico Gordon Ramsay é visto no treino da Escócia, um dia antes da partida contra o Haiti pelo Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026, no New England Revolution Training Center, em Boston, Massachusetts (Foto: Mattia Ozbot / Getty Images via Afp)
    Chef renomado, Gordon Ramsay visita rival do Brasil antes da estreia na Copa
    Camisas brasil (Fotos: reproduçãoNike)
    Conheça as camisas do Brasil na Copa, modelos e preços