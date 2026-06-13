Palpite do Lance! aponta favorito para estreia do Brasil na Copa do Mundo
Seleção Brasileira estreia contra o Marrocos na Copa do Mundo
A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 finalmente chegou, e os leitores do Lance! já escolheram seu favorito para o confronto diante do Marrocos. Em enquete realizada no portal, a Seleção Brasileira recebeu 64% dos votos e foi apontada como a provável vencedora da partida deste sábado (13), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C do Mundial.
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A confiança dos torcedores também encontra respaldo dentro da redação do Lance!. Em análise realizada antes da estreia, os jornalistas apontaram o Brasil como favorito para conquistar os três pontos diante dos marroquinos. A equipe comandada por Carlo Ancelotti recebeu 82,4% dos votos, enquanto o Marrocos ficou com 2,9%. Já o empate apareceu em 14,7% das projeções.
A espera pelo início da caminhada rumo ao hexacampeonato chegou ao fim. Sob o comando de Ancelotti, o Brasil inicia sua trajetória na Copa do Mundo apostando na qualidade de jogadores como Vini Jr, Raphinha, Bruno Guimarães e Casemiro para começar a competição com uma vitória e ganhar confiança para a sequência do torneio.
O treinador italiano, porém, precisou lidar com alguns problemas antes da estreia. Neymar ficou fora da lista final por lesão, enquanto a lateral direita sofreu baixas importantes nas semanas que antecederam o Mundial. Ainda assim, a expectativa é grande para ver a primeira escalação de Ancelotti em uma Copa do Mundo no comando da Seleção Brasileira.
Do outro lado, o Marrocos tenta repetir o protagonismo alcançado no Catar, quando se tornou a primeira seleção africana a disputar uma semifinal de Copa do Mundo. A equipe chega embalada pela geração liderada por Achraf Hakimi, Brahim Díaz e Yassine Bounou, mas sofreu baixas importantes antes da estreia. O zagueiro Nayef Aguerd e o atacante Abde Ezzalzouli foram cortados por lesão e desfalcam os Leões do Atlas no duelo contra o Brasil.
Brasil e Marrocos integram o Grupo C da Copa do Mundo de 2026, que também conta com Escócia e Haiti. A partida deste sábado marca o início da caminhada das duas seleções em busca de uma vaga na fase mata-mata do torneio.
Seleção Brasileira escalada para a estreia na Copa do Mundo
O time comandado por Carlo Ancelotti vai a campo com: Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Igor Thiago.
Onde assistir ao jogo do Brasil
✅ FICHA TÉCNICA
Brasil 🆚 Marrocos
Copa do Mundo de 2026
📆 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, ge tv e N Sports (YouTube)
🕴️ Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)
🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (ESL) e Andraž Kovačič (ESL)
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