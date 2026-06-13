Postura de Mbappé na seleção repercute na imprensa francesa: 'Sempre em primeiro lugar' Atacante foi elogiado pela comissão técnica

Às vésperas da estreia da França na Copa do Mundo de 2026, Kylian Mbappé chega ao torneio cercado de expectativa, mas também de reconhecimento dentro da própria seleção. O camisa 10 é capitão, líder do vestiário, referência para os mais jovens e figura cada vez mais influente nos bastidores. O "L'Équipe" repercutiu sobre a imagem do jogador internamente.

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Depois de uma temporada sem títulos pelo Real Madrid, o atacante de 27 anos transformou o Mundial em sua principal obsessão. O sonho de conquistar a segunda Copa da carreira mobiliza não apenas o camisa 10, mas também quem convive diariamente com ele nos Bleus.

Para Didier Deschamps, Mbappé amadureceu desde que assumiu a braçadeira de capitão, em 2023.

— Kylian colocou o coletivo sempre em primeiro lugar. Depois que virou capitão, passou a ter ainda mais consciência do peso das suas palavras. Conversamos muito, inclusive fora das convocações. Ele ajuda na integração dos mais jovens, escuta os jogadores mais experientes e se comporta exatamente como um capitão deve se comportar — afirmou o treinador.

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A influência do atacante não se restringe às partidas. Segundo integrantes da comissão técnica, Mbappé participa ativamente da rotina da seleção e costuma se envolver em temas que vão muito além do futebol.

Mohamed Sanhadji, responsável pela segurança da equipe francesa, revelou que nunca viu um atleta tão interessado nos detalhes da preparação para uma grande competição.

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— Ele quis saber de tudo: logística, alimentação, hotel, recuperação, horários. Está sempre preocupado em ajudar os companheiros e melhorar o ambiente. Conversa com jovens, com veteranos e também com funcionários. Se não concorda com algo, expõe a opinião e busca soluções. É um capitão coletivo.

O preparador físico Cyril Moine também destacou a postura do camisa 10 nos treinamentos.

— Ele poderia se esconder em atividades que não gosta tanto, mas faz exatamente o contrário. Dá o exemplo, participa de tudo e ajuda a manter o grupo motivado. É uma locomotiva para a equipe.

O próprio Mbappé vê mudança em sua postura. Questionado sobre a maneira como exerce a liderança, Mbappé reconheceu que se tornou mais maduro nos últimos anos.

— Hoje sou muito mais atento aos detalhes e tenho uma visão mais clara do que significa ser capitão. Estou em outra fase da vida, mais tranquilo e mais consciente das responsabilidades. Entendo melhor tudo o que acontece ao meu redor — disse o craque.

França na Copa do Mundo

A seleção da França estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), contra Senegal. O Grupo I ainda conta com Noruega e Iraque.

Mbappé no último amistoso da França antes da Copa do Mundo (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP)

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