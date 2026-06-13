Edmilson Júnior é brasileiro? Conheça a história do atacante do Catar na Copa Jogador atua pela seleção do Catar desde 2024 e possui 'tripla' nacionalidade

O primeiro confronto do Grupo B da Copa do Mundo, entre Catar e Suíça, provocou algumas dúvidas nos torcedores que acompanham a partida por causa do nome de alguns dos atletas do lado catari. Um deles é o atacante Edmilson Júnior que, diferentemente de quase todo o resto da equipe, possui um nome muito 'brasileiro'.

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Seleção do Catar na Copa do Mundo. (Foto: ALEX GRIMM / Getty Images via AFP)

Por incrível que pareça, Edmilson Júnior não é brasileiro (oficialmente.) O jogador nasceu na Bélgica, em 1990, mas o nome, que é muito comum no Brasil, não é por coincidência, e o atacante do Catar possui, sim, conexão com o país.

Edmilson Júnior é filho do ex-jogador brasileiro Edmilson Paulo, que jogou pelo Sport em 1987 antes de ir para a Europa, e foi mais especificamente na Bélgica que fez grandes atuações por clubes na época. Por causa da ligação do pai com o país em que nasceu, acabou passando boa parte da carreira na Bélgica antes de ir rumo ao futebol catariano, em 2018, pelo valor de 7 milhões de euros. Atuando pelo Al-Duhail, colecionou boas atuações e chegou a ser especulado em times brasileiros como o Palmeiras, por exemplo.

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Por causa das boas atuações, foi convocado para a seleção do Catar pela primeira vez em 2024 após enfrentar um período de lesões. Aos 31 anos, o jogador faz sua estreia na Copa do Mundo, enquanto a seleção catari faz somente a sua segunda participação na competição. Além dele, outro brasileiro também integra a delegação do país na Copa do Mundo: Lucas Mendes, de 35 anos, foi revelado pelo Coritiba e, atualmente, joga pelo Al-Wakrah e é rival de Edmilson Júnior na liga local.

Os dois não são exceção na lista de jogadores imigrantes que foram convocados para atuar pelo Catar na Copa. Apenas 13 jogadores nasceram no país, enquanto a outra metade se naturalizou para defender a equipe na Copa do Mundo.

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