logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Edmilson Júnior é brasileiro? Conheça a história do atacante do Catar na Copa

Jogador atua pela seleção do Catar desde 2024 e possui 'tripla' nacionalidade

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 17:06
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Edmilson Júnior disputa bola em Catar x Suíça, na Copa do Mundo. (Foto: Emilee Chinn / Getty Images via AFP)
Edmilson Júnior disputa bola em Catar x Suíça, na Copa do Mundo. (Foto: Emilee Chinn / Getty Images via AFP)

O primeiro confronto do Grupo B da Copa do Mundo, entre Catar e Suíça, provocou algumas dúvidas nos torcedores que acompanham a partida por causa do nome de alguns dos atletas do lado catari. Um deles é o atacante Edmilson Júnior que, diferentemente de quase todo o resto da equipe, possui um nome muito 'brasileiro'.

continua após a publicidade
  • Igor Thiago e Éderson (Foto: Reprodução Cruzeiro)

    Cruzeiro ressalta presença de crias da Toca na Copa do Mundo antes da estreia do Brasil

    Cruzeiro
    Há 31 minutos
  • Embolo abriu o placar em Catar x Suíça Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Veja o gol de Catar x Suíça na Copa do Mundo: Embolo abre o placar

    Copa do Mundo
    Há 4 minutos
  • Lance!

    Galvão Bueno vai narrar Brasil x Marrocos na Copa do Mundo?

    Fora de Campo
    Há 59 minutos

    • ➡️ Sabe todos os goleiros titulares do Brasil em Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos

    Seleção do Catar na Copa do Mundo. (Foto: ALEX GRIMM / Getty Images via AFP)

    Por incrível que pareça, Edmilson Júnior não é brasileiro (oficialmente.) O jogador nasceu na Bélgica, em 1990, mas o nome, que é muito comum no Brasil, não é por coincidência, e o atacante do Catar possui, sim, conexão com o país.

    Edmilson Júnior é filho do ex-jogador brasileiro Edmilson Paulo, que jogou pelo Sport em 1987 antes de ir para a Europa, e foi mais especificamente na Bélgica que fez grandes atuações por clubes na época. Por causa da ligação do pai com o país em que nasceu, acabou passando boa parte da carreira na Bélgica antes de ir rumo ao futebol catariano, em 2018, pelo valor de 7 milhões de euros. Atuando pelo Al-Duhail, colecionou boas atuações e chegou a ser especulado em times brasileiros como o Palmeiras, por exemplo.

    continua após a publicidade

    ➡️Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Catar na Copa do Mundo

    Por causa das boas atuações, foi convocado para a seleção do Catar pela primeira vez em 2024 após enfrentar um período de lesões. Aos 31 anos, o jogador faz sua estreia na Copa do Mundo, enquanto a seleção catari faz somente a sua segunda participação na competição. Além dele, outro brasileiro também integra a delegação do país na Copa do Mundo: Lucas Mendes, de 35 anos, foi revelado pelo Coritiba e, atualmente, joga pelo Al-Wakrah e é rival de Edmilson Júnior na liga local.

    Os dois não são exceção na lista de jogadores imigrantes que foram convocados para atuar pelo Catar na Copa. Apenas 13 jogadores nasceram no país, enquanto a outra metade se naturalizou para defender a equipe na Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Brasil x Marrocos
    🔥 MELHOR PALPITE: SuperOdd 11x para sair 1 gol ou mais em Brasil contra Marrocos — apenas para novas contas na Esportivabet

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Copa do MundoAgenda da Copa do Mundo: veja todos os duelos organizados por grupoHá 16 minutos
    Arena em Copacabana recebe torcedores antes de estreia do Brasil na Copa do Mundo
    Copa do MundoArena gigante em Copacabana recebe torcedores para assistir Brasil x MarrocosHá 17 minutos
    Taça da Copa do Mundo com calendário
    Copa do MundoAgenda de jogos da Copa do Mundo: veja a programação diária da fase de gruposHá 18 minutos
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Copa do MundoHolanda x Japão: estreia na Copa do Mundo reedita duelo de 2010Há 27 minutos
    Wilton Pereira Sampaio durante jogo da Copa do Mundo, no México. (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Copa do MundoÁrbitro brasileiro recebe convite de empresa após viralizar falando inglês na estreia da CopaHá 29 minutos
    Igor Thiago e Éderson (Foto: Reprodução Cruzeiro)
    CruzeiroCruzeiro ressalta presença de crias da Toca na Copa do Mundo antes da estreia do BrasilHá 31 minutos

    Mais LANCE!

    Embolo abriu o placar em Catar x Suíça Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Veja o gol de Catar x Suíça na Copa do Mundo: Embolo abre o placar
    Zakaria Labyad projeta equilíbrio em Brasil x Marrocos (Foto: Leandro Bernardes/Pximages/Folhapress)
    Zakaria Labyad elogia Neymar e não vê favorito em Brasil x Marrocos: '50% para cada lado'
    Escócia x Grécia
    Palpite do Lance! aponta favoritos para jogos de hoje na Copa do Mundo
    Toguro será enviado especial do Lance! na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Lance! e Toguro fecham parceria para a Copa do Mundo
    Felipe Melo é ousado ao palpitar em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
    Salah em treino do Egito
    Fifa ordena mudanças de última hora no uniforme do Egito
    Ancelotti opta por deixar Neymar de fora da lista (Foto: Carl de Souza/AFP)
    Sem Neymar, Brasil estreia na Copa do Mundo 2026 com apenas 'três gols em Copas' no elenco
    Metlife Stadium, estádio da estreia do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
    Depois de temporal, estreia do Brasil na Copa do Mundo deve acontecer sob sol forte
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Pela Holanda, Memphis pode 'repetir' feito de Tevez na Copa do Mundo de 2026; entenda
    Neymar, Alisson e Vini Jr rindo no Maracanã antes de jogo da Seleção Brasileira
    Neymar estará com a Seleção Brasileira na estreia na Copa do Mundo
    Cucurrella foi convocado pela Espanha nesta Copa do Mundo. (Reprodução/redes sociais)
    Cucurella reage ao famoso corte de Ronaldo na Copa de 2002: 'Horrível, mas mítico'
    O chef britânico Gordon Ramsay é visto no treino da Escócia, um dia antes da partida contra o Haiti pelo Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026, no New England Revolution Training Center, em Boston, Massachusetts (Foto: Mattia Ozbot / Getty Images via Afp)
    Chef renomado, Gordon Ramsay visita rival do Brasil antes da estreia na Copa
    Camisas brasil (Fotos: reproduçãoNike)
    Conheça as camisas do Brasil na Copa, modelos e preços