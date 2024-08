Torcida do Estrela Vermelha faz festa em clássico (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 09:41 • Belgrado (SER)

O Partizan estará nos canais do Lance! nesta quarta-feira. Disputando os play-offs da Conference League, o time da Sérvia duela com o Gent nesta quarta-feira (28), às 13h (horário de Brasília), precisando reverter fora de casa uma desvantagem de um gol.

A equipe europeia, porém, é conhecida ao redor do mundo por uma rivalidade que define a palavra "carnificina". Episódios de sangue, violência, brigas e duelos pela bola e pela vida em Belgrado. Assim se pode explicar o confronto entre Partizan e Estrela Vermelha, mais conhecido como Dérbi Eterno.

O enfrentamento entre os dois times tem razões e origens políticas. O Estrela Vermelha foi fundado em 4 de março de 1945, através da Aliança Jovem Antifascista; sete meses depois, surgiria o Partizan como um time do Exército Popular da Iugoslávia, ficando vinculado ao ultranacionalismo do país. Escolher torcer para um destes times, portanto, era praticamente definir um lado na história do país.

Entretanto, como o país tinha outros times de relevância, a rivalidade demoraria para explodir. Com a queda da União Soviética, a Iugoslávia se enfraqueceu. As torcidas formaram grupos extremistas para lutar por seus ideais além do futebol, e protagonizaram conflitos militares que fizeram vítimas nas regiões de Bósnia, Kosovo, Macedônia e Croácia.

O resultado das guerras e da queda do poder local foi a dissolução iugoslava em vários países. Partizan e Estrela Vermelha, portanto, viraram as principais forças dentro de seu território com a vitória do movimento separatista, apoiado pelo clube mais velho. Mas as divergências não pararam por ali.

Desde a independência da Sérvia, os jogos entre os dois times se tornaram um campo de batalha. São cenas comuns ver brigas generalizadas entre torcidas e até jogadores, envolvimento da polícia local, bombas, sinalizadores, sangue e tudo que se pode imaginar em uma guerra.

Brasileiros que optam por jogar na Sérvia vivem e respiram o Dérbi Eterno. O atacante Cléo, por exemplo, foi o primeiro estrangeiro a vestir as duas camisas. Em 2008, foi emprestado pelo Olivas, de Portugal, ao Estrela Vermelha; na temporada seguinte, acertou com o Partizan, o que levou a ameaças de agressão e morte por torcedores rivais.

Apesar de também não ter a confiança total dos torcedores, Cléo disputou seu primeiro clássico pelo Partizan no estádio rival e marcou o gol da vitória. Ao balançar as redes, viu cadeiras, rojões e outros objetos serem atirados em sua direção.

Mais recentemente, Matheus Saldanha, ex-Bahia, foi um dos protagonistas do confronto. Em entrevista ao Lance!, o atacante revelou como é estar dentro do duelo.

- Foi uma experiência única para mim. Só tinha visto (coisas sobre o clássico) pelo Youtube, e é uma tradição que para o país. Consegui fazer gol em dois clássicos: em um, ganhamos aqui em casa, e no outro, no estádio deles. Lá estava muito cheio e dava pra ver toda a fumaça e toda briga, mas a briga é uma coisa que fica do lado de fora. Aqui, a preocupação não é nem o campeonato. Ganhando o dérbi, está tudo bem - revelou Matheus.

A fama de artilheiro do confronto deu ao mineiro certa fama na cidade, e Saldanha disse ter recebido uma proposta curiosa.

- Depois que eu fiz o gol e ganhei o derby, no outro dia estava até fazendo comercial em sérvio, tinha foto minha em prédio depois desse jogo. Tudo já muda depois que você ganha um dérbi, e quando você é decisivo, então... - completou o ofensivo.

Na última temporada, o campeão nacional, porém, foi o Estrela Vermelha, com 96 pontos em 37 jogos. O desempenho positivo deu à equipe uma vaga nos play-offs da Champions.

O Partizan, por sua vez, ficou em segundo, com 78 pontos, e está na Conference League após ser eliminado das qualificatórias da Champions pelo Dinamo Kiev (2x9 no agregado) e da Europa League pelo Lugano-SUI (2x3).

Na Conference, o time foi derrotado na ida da fase eliminatória pelo Gent, por 1 a 0, e vai até a Bélgica buscar a remontada. O confronto acontecerá nesta quarta-feira (28), e você acompanha a transmissão através das redes sociais e do site do Lance! a partir de 12h45 (de Brasília).