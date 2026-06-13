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Futebol feminino parou por causa da Copa? Nem tanto: veja os campeonatos que seguem em andamento durante o Mundial

Campeonato Argentino, Venezuelano e mais...

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
13/06/2026 17:59
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Campeonato Argentino Feminino segue em disputa. (Talleres/Divulgação)
Campeonato Argentino Feminino segue em disputa. (Talleres/Divulgação)

A Copa do Mundo masculina de 2026 é o principal evento esportivo neste mês de junho, mas isso não significa que o futebol feminino esteja completamente parado. Enquanto as principais ligas profissionais e competições de seleções interromperam suas atividades, algumas competições seguem em andamento e movimentam o calendário neste fim de semana.

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    Campeonato Argentino mantém calendário durante a Copa

    A Primera A Feminina da Argentina é uma das principais competições que seguem ativas durante o Mundial. O Torneio Apertura está na reta inicial e terá sequência neste fim de semana pela nona rodada.

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    Entre os destaques estão os confrontos entre River Plate e San Lorenzo, Gimnasia La Plata e Newell's Old Boys, além de Belgrano e Talleres. A rodada começou neste sábado com a vitória do Lanús por 1 a 0 sobre o Unión Santa Fe. Todos os jogos estão sendo transmitidos gratuitamente pela plataforma oficial LPF Play.

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    Liga FUTVE Feminina segue em disputa na Venezuela

    Outro torneio que não parou é a Liga FUTVE Feminina, principal competição da Venezuela. A temporada começou em abril e reúne oito equipes na disputa pelo título nacional e por uma vaga na próxima Libertadores Feminina.

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    Neste domingo, a rodada terá o confronto entre ADIFFEM e Universidad Central, com transmissão exclusiva da DAZN.

    Premiership Feminina da Irlanda do Norte continua com sua programação normal. A liga reúne algumas das principais equipes do país e terá rodadas importantes nas próximas semanas, mantendo o calendário ativo mesmo durante o torneio mundial.

    A competição conta com clubes tradicionais do futebol norte-irlandês, como Cliftonville, Glentoran, Linfield e Crusaders, que seguem na disputa pelas primeiras posições da tabela. Os jogos têm transmissão da DAZN.

    Próximos jogos

    19 de junho

    • Larne x Lisburn Rangers — 15h45
    • Linfield x Lisburn Ladies — 15h45
    • Cliftonville x Derry City — 16h00
    • Crusaders x Glentoran — 16h00

    26 de junho

    • Cliftonville x Larne — 16h00
    • Crusaders x Linfield — 16h00
    • Lisburn Ladies x Lisburn Rangers — 16h00

    28 de junho

    • Glentoran x Derry City — 11h00

    3 de julho

    • Derry City x Crusaders — 15h45
    • Larne x Lisburn Ladies — 15h45
    • Linfield x Cliftonville — 15h45
    • Lisburn Rangers x Glentoran — 15h45

    Onde assistir: DAZN

    Brasileiro Feminino Sub-17 ganha protagonismo

    No Brasil, as competições profissionais estão paralisadas por causa da Copa do Mundo, mas o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17 segue normalmente.

    A competição reúne algumas das principais categorias de base do país e terá uma rodada cheia neste fim de semana. Clubes tradicionais como Corinthians, São Paulo, Internacional, Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Ferroviária e Sport entram em campo. Veja jogos:

    Sábado (13/06)

    • Grêmio x Vasco — @Brasil (YouTube) — 15h
    • Internacional x Minas Brasília — @Brasil (YouTube) — 15h
    • São Paulo x Sport — @Brasil (YouTube) — 15h
    • Vitória x Santo André — @Brasil (YouTube) — 15h
    • Atlético Rio Negro x AJAP-SC — @Brasil (YouTube) — 16h
    • Ação x São Raimundo — @Brasil (YouTube) — 16h
    • Remo x Adergs — @Brasil (YouTube) — 16h

    Domingo (14/06)

    • Corinthians x UDA — @Brasil (YouTube) — 15h
    • Mixto x Gazin Porto Velho — @Brasil (YouTube) — 15h
    • Criciúma x Londrina — @Brasil (YouTube) — 15h
    • Ferroviária x Kindermann — @Brasil (YouTube) — 15h
    • Centro Olímpico x Cruzeiro — @Brasil (YouTube) — 15h

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