Futebol feminino parou por causa da Copa? Nem tanto: veja os campeonatos que seguem em andamento durante o Mundial
Campeonato Argentino, Venezuelano e mais...
A Copa do Mundo masculina de 2026 é o principal evento esportivo neste mês de junho, mas isso não significa que o futebol feminino esteja completamente parado. Enquanto as principais ligas profissionais e competições de seleções interromperam suas atividades, algumas competições seguem em andamento e movimentam o calendário neste fim de semana.
Levantamento da página Onde Passa Fut Fem mostra que há jogos sendo disputados na Argentina, Venezuela, Irlanda do Norte e também no Brasileirão Feminino Sub-17, garantindo opções para quem acompanha a modalidade.
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Campeonato Argentino mantém calendário durante a Copa
A Primera A Feminina da Argentina é uma das principais competições que seguem ativas durante o Mundial. O Torneio Apertura está na reta inicial e terá sequência neste fim de semana pela nona rodada.
Entre os destaques estão os confrontos entre River Plate e San Lorenzo, Gimnasia La Plata e Newell's Old Boys, além de Belgrano e Talleres. A rodada começou neste sábado com a vitória do Lanús por 1 a 0 sobre o Unión Santa Fe. Todos os jogos estão sendo transmitidos gratuitamente pela plataforma oficial LPF Play.
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Liga FUTVE Feminina segue em disputa na Venezuela
Outro torneio que não parou é a Liga FUTVE Feminina, principal competição da Venezuela. A temporada começou em abril e reúne oito equipes na disputa pelo título nacional e por uma vaga na próxima Libertadores Feminina.
Neste domingo, a rodada terá o confronto entre ADIFFEM e Universidad Central, com transmissão exclusiva da DAZN.
Premiership Feminina da Irlanda do Norte continua com sua programação normal. A liga reúne algumas das principais equipes do país e terá rodadas importantes nas próximas semanas, mantendo o calendário ativo mesmo durante o torneio mundial.
A competição conta com clubes tradicionais do futebol norte-irlandês, como Cliftonville, Glentoran, Linfield e Crusaders, que seguem na disputa pelas primeiras posições da tabela. Os jogos têm transmissão da DAZN.
Próximos jogos
19 de junho
- Larne x Lisburn Rangers — 15h45
- Linfield x Lisburn Ladies — 15h45
- Cliftonville x Derry City — 16h00
- Crusaders x Glentoran — 16h00
26 de junho
- Cliftonville x Larne — 16h00
- Crusaders x Linfield — 16h00
- Lisburn Ladies x Lisburn Rangers — 16h00
28 de junho
- Glentoran x Derry City — 11h00
3 de julho
- Derry City x Crusaders — 15h45
- Larne x Lisburn Ladies — 15h45
- Linfield x Cliftonville — 15h45
- Lisburn Rangers x Glentoran — 15h45
Onde assistir: DAZN
Brasileiro Feminino Sub-17 ganha protagonismo
No Brasil, as competições profissionais estão paralisadas por causa da Copa do Mundo, mas o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17 segue normalmente.
A competição reúne algumas das principais categorias de base do país e terá uma rodada cheia neste fim de semana. Clubes tradicionais como Corinthians, São Paulo, Internacional, Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Ferroviária e Sport entram em campo. Veja jogos:
Sábado (13/06)
- Grêmio x Vasco — @Brasil (YouTube) — 15h
- Internacional x Minas Brasília — @Brasil (YouTube) — 15h
- São Paulo x Sport — @Brasil (YouTube) — 15h
- Vitória x Santo André — @Brasil (YouTube) — 15h
- Atlético Rio Negro x AJAP-SC — @Brasil (YouTube) — 16h
- Ação x São Raimundo — @Brasil (YouTube) — 16h
- Remo x Adergs — @Brasil (YouTube) — 16h
Domingo (14/06)
- Corinthians x UDA — @Brasil (YouTube) — 15h
- Mixto x Gazin Porto Velho — @Brasil (YouTube) — 15h
- Criciúma x Londrina — @Brasil (YouTube) — 15h
- Ferroviária x Kindermann — @Brasil (YouTube) — 15h
- Centro Olímpico x Cruzeiro — @Brasil (YouTube) — 15h
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