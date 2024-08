Matheus Saldanha em ação pelo Partizan (Foto: Reprodução / Instagram)







Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 04:15 • Belgrado (SER)

O brasileiro Matheus Saldanha é uma das esperanças do Partizan na Conference League. O clube da Sérvia vai em busca de virada contra o Gent-BEL fora de casa, após perder a ida por 1 a 0 em Belgrado, e precisa vencer o duelo, que acontece na quarta-feira (28), às 13h (de Brasília), com transmissão exclusiva do Lance! no YouTube.

O atacante acredita que a preparação será ponto a favor do time sérvio, que buscará a classificação fora de casa. O confronto entre Partizan e Gent acontecerá nesta quarta-feira (28), e você acompanha a transmissão através das redes sociais e do site do Lance! a partir de 12h45 (de Brasília).

- Cheguei de um ano muito bom, começamos agora os playoffs na Champions. Fizemos uma boa parte de primeiro tempo, que consegui fazer dois gols, mas depois foi tudo muito dificil e eles foram superiores. Contra o Lugano, fomos bem em casa, mas lá, complicou bastante e não conseguimos a classificação. Já contra o Gent, em casa, conseguimos propor mais o jogo, mas eles saíram com a vitória. Fizemos uma boa preparação nessa semana e estamos confiantes para chegar e conseguir a classificação - disse.

Matheus também relatou a experiência de atuar na Liga dos Campeões com o Partizan. Ainda na primeira fase eliminatória, a equipe sérvia foi eliminada pelo Dinamo Kiev. Depois, caiu da Europa para a Conference ao levar a pior contra o Lugano, da Suíça.

- Jogar a Champions foi especial e ainda consegui trazer toda a minha família para cá. Foi a primeira vez que vivi esse momento, então foi muito especial, ainda mais que eu consegui fazer dois gols. Então, apesar do resultado negativo, com todos os familiares lá, foi uma sensação mais que especial - lembrou.

- Agora, minha expectativa é seguir fazendo gols e ser visto por clubes maiores. E a expectativa do Partizan, como um time gigante, é ser campeão. O mais importante, no momento, vai ser a classificação para a Conference League, para que possamos ter calendário na Europa, o que é muito importante para o clube - completou Saldanha.

