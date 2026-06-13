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Quanto foi o jogo entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa do Mundo?

Brasil e Marrocos empataram em 1 a 1

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 21:30
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Vini-Jr marcou o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel Samad / AFP)
Vini-Jr marcou o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel Samad / AFP)

Em uma estreia marcada por oscilações e forte intensidade, a Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Com o resultado do jogo de hoje, o Brasil soma seu primeiro ponto no Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O atacante Saibari abriu o placar para os africanos na etapa inicial, mas Vini Jr apareceu minutos depois para deixar tudo igual com um golaço.

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    Como foi a partida entre Brasil e Marrocos na Copa do Mundo?

    O início da caminhada brasileira na Copa do Mundo esteve longe de ser tranquilo. Escalado pelo técnico Carlo Ancelotti com Lucas Paquetá na direita, Vini Jr na esquerda e a dupla Raphinha e Igor Thiago centralizada, o Brasil sofreu com a forte pressão e organização do Marrocos nos dez minutos iniciais.

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    A superioridade dos Leões do Atlas se transformou em gol aos 21 minutos. Após lançamento em profundidade, o zagueiro Gabriel Magalhães falhou na interceptação e deixou Saibari livre. O atacante avançou cara a cara com Alisson e finalizou com precisão para abrir o placar.

    Ismael Saibari abriu o placar em Brasil x Marrocos
    Ismael Saibari abriu o placar em Brasil x Marrocos (Foto: Dan Mullan/AFP)

    Atrás no marcador e sofrendo com erros de transição, o Brasil precisou do talento individual para reagir. Aos 32 minutos, Bruno Guimarães descolou grande passe para Vini Jr. O camisa 7 dominou pela esquerda, limpou a marcação e bateu colocado, estufando as redes do goleiro Bounou para selar o placar de 1 a 1 antes do intervalo.

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    Vinicius Junior comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Marrocos, no Estádio Nova York/Nova Jersey (Foto: Charly Triballeau / AFP)

    Na etapa complementar, o ritmo da partida caiu. Desgastado fisicamente, o Marrocos recuou as linhas, enquanto o Brasil assumiu o controle da posse de bola, mas esbarrou na falta de criatividade para furar o bloqueio defensivo rival.

    Preocupado com os cartões amarelos do primeiro tempo, Ancelotti sacou Casemiro e Ibañez para as entradas de Fabinho e Danilo. Na sequência, visando dar mais mobilidade ao ataque, o treinador mandou a campo Matheus Cunha e Luiz Henrique nos lugares de Igor Thiago e Paquetá.

    A alteração melhorou o volume do Brasil. Matheus Cunha deu dinâmica ao setor e serviu Vini Jr, que levou perigo em cruzamento cortado pela zaga. Já nos acréscimos, Danilo Santos teve a oportunidade de ouro para decretar a virada, mas parou em uma defesa espetacular de Bounou. O Marrocos respondeu na sequência com chute de El Aynaoui, defendido por Alisson, garantindo que o placar final permanecesse zerado em gols no segundo tempo.

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