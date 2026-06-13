Vini Jr iguala números de Ronaldinho Gaúcho em Copas do Mundo Craque liderou reação na estreia da Copa do Mundo

O empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos pode ter deixado um gosto amargo coletivamente, mas, para o principal astro da Amarelinha, a noite ficará guardada na memória por motivos históricos. Autor do primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo de 2026, Vini Jr alcançou a emblemática marca de 50 jogos vestindo a camisa da Seleção Brasileira.

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O gol de empate anotado em Nova Jersey coroou uma trajetória de amadurecimento e protagonismo. Chamando a responsabilidade no momento mais crítico do confronto, o atacante do Real Madrid provou por que é o líder técnico desse ciclo e transformou sua quinquagésima partida em um verdadeiro festival de estatísticas históricas.

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Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho celebram gol do Brasil (Foto: Divulgação / Fifa)

Apesar da pouca idade e de disputar apenas a sua segunda edição de Mundial, Vini Jr já começa a sentar-se à mesa das maiores lendas do futebol do país. O duelo diante dos marroquinos marcou o seu quinto jogo na história da competição.

Com a bela finalização colocada que estufou as redes no primeiro tempo, o atacante agora ostenta um histórico pessoal de dois gols e duas assistências no torneio. A marca mais impressionante, contudo, envolve um dos maiores camisas 10 do passado: com este tento, Vini igualou o número de gols de Ronaldinho Gaúcho em Copas do Mundo.

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Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: Charly Triballeau / AFP)

📊 O Raio-X de Vini Jr na história da Copa do Mundo:

Jogos: 5 Gols: 2 Assistências: 2 Feito: Igualou a marca de gols de Ronaldinho Gaúcho na competição

Diferente do equilíbrio ferrenho visto no gramado neste sábado, o histórico do confronto entre as duas seleções na competição traz memórias bem mais tranquilas para o torcedor brasileiro. Brasil e Marrocos já tinham se enfrentado na Copa do Mundo anteriormente, em 1998, na França. Naquela ocasião, a Seleção Brasileira construiu uma vitória confortável por 3 a 0 na fase de grupos, com gols de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto.