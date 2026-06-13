logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Brasil e Marrocos disputam posição no ranking da Fifa; entenda

Seleções brigam por três pontos na fase de grupos e por posição no ranking

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 20:14
Favorite o Lance! no Google
Paquetá Seleção Brasileira Marrocos Copa do Mundo
Confronto entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A partida de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra a seleção do Marrocos, está valendo não somente os três pontos e a aproximação da classificação na primeira fase da competição, mas também a disputa direta pela sexta posição do ranking da Fifa.

continua após a publicidade
  • Juca Kfouri - Corinthians x Ituano

    Juca Kfouri faz alerta para estreia do Brasil na Copa do Mundo: ‘Nem um pouco’

    Fora de Campo
    Há 5 horas
  • Ancelotti opta por deixar Neymar de fora da lista (Foto: Carl de Souza/AFP)

    Sem Neymar, Brasil estreia com apenas ‘três gols em Copas’ no elenco

    Seleção Brasileira
    Há 2 horas
  • Igor Thiago e Éderson (Foto: Reprodução Cruzeiro)

    Cruzeiro ressalta presença de crias da Toca na Copa do Mundo antes da estreia do Brasil

    Cruzeiro
    Há 3 horas

    • Atualmente, o Brasil é quem está 6ª colocação, mas o adversário direto dos brasileiros na disputa do Grupo B da Copa do Mundo é o 7º na classificação feita pela entidade máxima do futebol. Com o empate por 1 a 1 na partida, por exemplo, o Brasil perde 0.52 ponto, mesma quantidade que o Marrocos ganha com a partida.

    Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Mesmo com a perda de pontos no confronto direto, o crescimento de Marrocos com o resultado não seria o suficiente para ultrapassar o Brasil no ranking . Ou seja, seria necessário que o time africano vencesse os brasileiros para concretizar a ultrapassagem e assumir a 6ª posição na classificação.

    continua após a publicidade

    Caso a partida termine empatada, o Brasil ficará com 1765.34 pontos, enquanto o Marrocos permaneceria na 7ª posição com 1755.62 pontos. A posição que cada país ficará ao fim da primeira rodada da Copa do Mundo ainda pode variar dependendo do resultado das outras seleções que ocupam as primeiras posições do ranking.

    Caso Marrocos vença o Brasil, somará 25.5 pontos e assumirá o 6º lugar, e se a Seleção Brasileira vencer, somará a mesma quantidade.

    Confira o top 10 do Ranking da Fifa caso a partida permaneça empatada:

      1.
    1. Argentina - 1877.27 pontos
      2. 2.
    2. Espanha - 1874.71 pontos
      3. 3.
    3. França - 1870.70 pontos
      4. 4.
    4. Inglaterra - 1828.02 pontos
      5. 5.
    5. Portugal - 1767.85 pontos
      6. 6.
    6. Brasil - 1765.34 pontos
      7. 7.
    7. Marrocos - 1755.62 pontos
      8. 8.
    8. Holanda - 1735.57 pontos
      9. 9.
    9. Bélgica - 1742.24 pontos
      10. 10.
    10. Alemanha - 1735.77 pontos

    🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Seleção BrasileiraPróximo jogo do Brasil na Copa do Mundo: data, horário e adversárioHá 2 minutos
    Saibari marcou o primeiro gol na partida entre Brasil e Marrocos. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Fora de CampoTorcedores criticam dupla em gol do Marrocos contra o Brasil: 'Não pode'Há 13 minutos
    Todos EsportesVini Jr marca 1º gol do Brasil na Copa de 2026; relembre os outros primeiros golsHá 21 minutos
    Vini Jr
    Fora de CampoGol de Vini Jr em Brasil x Marrocos chama atenção: 'Estou sentindo'Há 22 minutos
    Romário durante entrevista na CazéTV. (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoRomário faz previsão sobre Neymar na Copa do Mundo: 'Não está'Há 23 minutos
    Igor Thiago em ação durante Brasil x Marrocos. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Fora de CampoReação de Kaká e Ronaldo viraliza em gol perdido de Igor Thiago: 'Nunca'Há 30 minutos

    Mais LANCE!

    Ana Maria Braga no clima da Copa (Foto: Reprodução)
    No dia de Brasil x Marrocos, Ana Maria Braga resgata fotos antigas
    Ismael Saibari abriu o placar em Brasil x Marrocos
    Quem é Ismael Saibari? O marroquino que marcou contra o Brasil na Copa do Mundo
    Veja gols em Brasil x Marrocos: Saibari abre o placar, e Vini Jr empata
    Paquetá em ação em Brasil x Marrocos
    Gol perdido em Brasil x Marrocos causa revolta: 'Pelo amor de Deus'
    Atacante brasileiro fora da Copa aparece com jogador espanhol em vídeo no Rio
    casimiro miguel caze tv
    CazéTV bate recorde de audiência histórico em Brasil x Marrocos
    Neymar apareceu no MetLife para Brasil x Marrocos
    Brasil x Marrocos: Neymar aparece em campo e é a grande atração do pré-jogo
    Povo fala: torcedores projetam Copa da Seleção Brasileira na Casa Cazé TV
    Carlo Ancelotti durante coletiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)
    Ancelotti projeta estreia da Seleção Brasileira e explica escolha de Igor Thiago como titular
    Lucas Paquetá Seleção Brasileira Flamengo
    Palpite do Lance! aponta favorito para estreia do Brasil na Copa do Mundo
    Endrick faz postagem nas redes sociais nas vésperas da estreia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Endrick)
    Endrick recebe declaração às vésperas da estreia do Brasil: 'Sonho que construímos'
    Muricy Ramalho explica mudanças de Ancelotti para estreia do Brasil na Copa
    Everaldo Marques narra Brasil x Marrocos (Foto: Reprodução Globo)
    Quem é Everaldo Marques? Conheça o substituto de Luís Roberto em Brasil x Marrocos