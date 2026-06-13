Brasil e Marrocos disputam posição no ranking da Fifa; entenda Seleções brigam por três pontos na fase de grupos e por posição no ranking

A partida de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra a seleção do Marrocos, está valendo não somente os três pontos e a aproximação da classificação na primeira fase da competição, mas também a disputa direta pela sexta posição do ranking da Fifa.

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Atualmente, o Brasil é quem está 6ª colocação, mas o adversário direto dos brasileiros na disputa do Grupo B da Copa do Mundo é o 7º na classificação feita pela entidade máxima do futebol. Com o empate por 1 a 1 na partida, por exemplo, o Brasil perde 0.52 ponto, mesma quantidade que o Marrocos ganha com a partida.

Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Mesmo com a perda de pontos no confronto direto, o crescimento de Marrocos com o resultado não seria o suficiente para ultrapassar o Brasil no ranking . Ou seja, seria necessário que o time africano vencesse os brasileiros para concretizar a ultrapassagem e assumir a 6ª posição na classificação.

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Caso a partida termine empatada, o Brasil ficará com 1765.34 pontos, enquanto o Marrocos permaneceria na 7ª posição com 1755.62 pontos. A posição que cada país ficará ao fim da primeira rodada da Copa do Mundo ainda pode variar dependendo do resultado das outras seleções que ocupam as primeiras posições do ranking.

Caso Marrocos vença o Brasil, somará 25.5 pontos e assumirá o 6º lugar, e se a Seleção Brasileira vencer, somará a mesma quantidade.

Confira o top 10 do Ranking da Fifa caso a partida permaneça empatada:

1 . Argentina - 1877.27 pontos 2 . Espanha - 1874.71 pontos 3 . França - 1870.70 pontos 4 . Inglaterra - 1828.02 pontos 5 . Portugal - 1767.85 pontos 6 . Brasil - 1765.34 pontos 7 . Marrocos - 1755.62 pontos 8 . Holanda - 1735.57 pontos 9 . Bélgica - 1742.24 pontos 10 . Alemanha - 1735.77 pontos

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