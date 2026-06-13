Igor Thiago diz que ansiedade atrapalhou jogadores do Brasil em estreia na Copa do Mundo O atacante foi titular na estreia da Seleção Brasileira

Titular na estreia do Brasil contra o Marrocos na Copa do Mundo, o atacante Igor Thiago afirmou que a ansiedade atrapalhou os jogadores da Seleção Brasileira no jogo que terminou em 1 a 1.

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– A ansiedade atrapalhou. A maioria dos jogadores que estão aqui jogam sua primeira Copa do Mundo. Mas os mais velhos têm abraçado a gente e colocado na direção certa – disse o camisa 25 em entrevista à TV Globo.

– Faz parte, pelo resultado. Viemos buscar a vitória. Temos que entender que jogamos contra uma equipe difícil do Marrocos. É levantar a cabeça, seguir para o próximo jogo, faz parte – analisou Igor Thiago.

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Além disso, o atacante negou que a estratégia de Carlo Ancelotti tenha o atrapalhado dentro de campo. Para o camisa 25 do Brasil, o faltou concentração por parte dos brasileiros.

– A ideia foi bem clara, o que o professor pediu para a gente fazer dentro de campo. Tentamos fazer o nosso melhor. Faltou um pouco de concentração da nossa parte. É levantar a cabeça e seguir em frente – comentou.

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Brasil empata com o Marrocos em estreia na Copa do Mundo

Nem vitória, nem derrota. Em uma estreia marcada por altos e baixos, a Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira, mas Vini Jr apareceu para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

Ancelotti em entrevista pós Brasil 1 x 1 Marrocos (Foto: Reprodução/CazéTV)

Após sofrer com a intensidade marroquina na etapa inicial e encontrar dificuldades para criar no segundo tempo, a equipe de Carlo Ancelotti evitou a derrota, mas saiu de campo com a sensação de que poderia ter produzido mais. Agora, o Brasil volta as atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima quinta-feira (19), na Filadélfia, em partida que pode ser decisiva para os planos de classificação às oitavas de final.

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