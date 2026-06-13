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Reação de Travis Scott ao gol de Vini Jr. enlouquece web: 'Igual maluco'

Rapper esteve presente no estádio com camisa da Seleção Brasileira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 21:05
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Travis Scott comemorando gol marcado por Vini Jr. (Imagem: Reprodução)
Travis Scott comemorando gol marcado por Vini Jr. (Imagem: Reprodução)

Vini Jr. fez um golaço para empatar a partida entre Brasil e Marrocos no primeiro compromisso dos brasileiros na Copa do Mundo 2026. Uma reação específica entre os presentes no estádio, em Nova Jersey, chamou atenção: Travis Scott, usando a camisa do Brasil lançada pela marca Cactus Jack, do rapper, comemorou efusivamente o gol do atacante e chamou atenção na web.

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    • Antes da partida, Travis Scott já havia recebido uma camisa da Seleção Brasileira autografada por Vini Jr., e compartilhou o presente nos stories do Instagram. Logo após o gol marcado pelo atacante, a transmissão da partida exibiu a reação do rapper americano na arquibancada, ao lado do jogador de futebol americano Tom Brady.

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    Veja o vídeo da reação de Travis Scott ao gol de Vini Jr. abaixo:

    A reação do rapper e a presença de Tom Brady ao lado chamaram atenção. Com a camisa do Brasil e cheio de correntes pesadas em volta do pescoço, Travis vibrou muito, e é possível perceber que ele diz "Vini!" durante a comemoração.

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    O gol marcado pelo jogador do Real Madrid garantiu o empate entre a Seleção Brasileira e Marrocos. Ambas as equipes somam um ponto no GRupo B, que também tem Haiti e Escócia.

    Veja abaixo a repercussão da comemoração na web:

    Tradução: "Travis Scott COMO UM MALUCO com o gol de Vinicius".

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