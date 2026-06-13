Por que Shaqiri não está jogando pela Suíça na Copa do Mundo de 2026? Astro do país da Cruz Vermelha nos últimos Mundiais se aposentou da seleção em 2024

Figura carimbada nos últimos Mundiais, Xherdan Shaqiri não está entre os convocados da Suíça para a Copa do Mundo de 2026. O meia-atacante ex-Bayern de Munique e Liverpool optou por se aposentar da seleção após a eliminação nas quartas de final da última Eurocopa, em 2024, para a Inglaterra, nos pênaltis.

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Shaqiri participou de quatro edições de Copa do Mundo consecutivas: 2010, 2014, 2018 e 2022. Ao todo, disputou 125 partidas com a camisa da Cruz Vermelha, marcando 32 gols e fazendo 34 assistências.

Além disso, o meia é o segundo maior artilheiro da Suíça em Copas, com cinco gols. Ele fica atrás somente do atacante Josef Hügi, que balançou as redes seis vezes no Mundial de 1954, realizado no próprio país.

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Aos 34 anos, Shaqiri segue em atividade pelo Basel, mesmo clube onde foi formado nas categorias de base. Na última temporada, atuou em 47 jogos, fez 16 gols e distribuiu 13 assistências, sendo eleito o melhor jogador do Campeonato Suíço.

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Shaqiri em ação na Eurocopa de 2024, sua última competição pela Suíça (Foto: AFP)

Suíça sofre empate nos acréscimos contra o Catar

Em partida realizada em Vancouver, no Canadá, Embolo, de pênalti, abriu o placar ainda no primeiro tempo para a Suíça.

Embora tenha criado o maior número de chances, a equipe suíça não conseguiu manter a consistência e viu o Catar crescer no segundo tempo.

Após insistir, veio o prêmio: Khoukhi recebeu cruzamento, venceu a marcação na bola aérea e marcou o gol de empate do Catar no último minuto de jogo.

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A Suíça volta a campo na próxima quinta-feira (18), às 16h (horário de Brasília), contra Bósnia e Herzegovina. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo B, acontece no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ndoye, da Suíça, chuta na bola durante a partida do Grupo B da Copa do Mundo entre Catar e Suíça (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES)

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