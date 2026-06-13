Quem é Ismael Saibari? O marroquino que marcou contra o Brasil na Copa do Mundo Meia colocou o Marrocos na frente em Nova Jersey

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 começou com um verdadeiro balde de água fria em Nova Jersey. Apresentando um futebol muito mais organizado e incisivo desde o apito inicial, a Seleção do Marrocos assumiu o controle das ações e abriu o placar por 1 a 0 na noite deste sábado (13). O autor da pintura que colocou os africanos em vantagem foi o talentoso meia Ismael Saibari, um dos atletas mais valiosos do elenco marroquino.

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O relógio marcava exatamente 21 minutos do primeiro tempo quando a genialidade marroquina desmontou a retaguarda canarinho. O astro Brahim Díaz descolou um passe espetacular, rasgando a marcação brasileira. Com uma leitura de jogo refinada, Saibari infiltrou-se em velocidade e, ao notar a saída desesperada do goleiro, emendou um lindo toque de cobertura para balançar as redes.

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Ismael Saibari abriu o placar em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Dan Mullan / AFP)

Atualmente, com 25 anos e vivendo o ápice de sua forma física e técnica, Saibari teve que superar rejeições duras na juventude. Criado na Bélgica desde os seis anos de idade, o jogador iniciou sua trajetória na prestigiada base do Anderlecht, de onde foi sumariamente dispensado sob uma justificativa controversa:

"Eu joguei lá por dois anos até que, um dia antes do início da temporada, me disseram que eu podia sair. Achavam que eu estava gordo demais", revelou o atleta em entrevista ao jornal belga Gazet van Antwerpen.

Sem clube aos 14 anos, ele ainda passou pela base do Genk, onde sofreu nova dispensa por não ser levado a sério pela comissão técnica principal. A reviravolta de sua carreira aconteceu na Holanda, ao assinar com a equipe B do PSV Eindhoven. O impacto foi imediato: promovido aos profissionais, Saibari transformou-se no motor da equipe e sagrou-se tricampeão holandês, acumulando a incrível marca de 42 gols e 29 assistências nas últimas três temporadas. O desempenho avassalador surtiu efeito no mercado, e o meia já está com sua transferência encaminhada para o gigante Bayern de Munique.

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Nascido na Espanha, criado na Bélgica e com ascendência africana, Saibari tinha três nacionalidades à disposição. Chegou a ser procurado por Roberto Martínez para defender os diabos vermelhos europeus, mas seguiu o coração ao escolher as cores do Marrocos.

Com o gol de placa anotado diante do Brasil, o camisa 10 mantém uma regularidade assustadora e cirúrgica com a camisa dos Leões do Atlas. Agora, ele soma 9 gols em 29 partidas oficiais, mantendo a incrível média de balançar as redes a cada 3 jogos pela seleção nacional.

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