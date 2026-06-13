Canadá e Catar buscam empates históricos na abertura do Grupo B Primeira rodada não teve nenhuma equipe conquistando três pontos

Chegou ao fim a primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo, que conta com Canadá, país-sede, Bósnia, Catar e Suíça. Nos primeiros jogos, porém, não houve vencedores.

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Os dois confrontos terminaram empatados por 1 a 1 e deixaram a chave completamente em aberto. Na segunda rodada, a Suíça enfrenta a Bósnia, em Los Angeles, enquanto o Catar encara o Canadá, em Vancouver.

Próxima rodada

Suíça x Bósnia - 18/06 - 16h

Canadá x Catar - 18/06 - 19h

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Veja abaixo os resultados do Grupo B da Copa do Mundo

Canadá 1x1 Bósnia

O Canadá, um dos países-sede da Copa do Mundo, estreou na competição nesta sexta-feira (12) diante da Bósnia, no Estádio BMO Field, em Toronto. A partida marcou o primeiro compromisso da equipe canadense em casa no torneio e terminou com empate.

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Esmir Bajraktarevic, da Bósnia, disputa bola com Richie Laryea, do Canadá, pela Copa do Mundo 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

O jogo teve momentos de tensão para os anfitriões, que saíram atrás no placar após gol de Jovo Lukic, já no meio do segundo tempo. Em desvantagem, o Canadá buscou reação e chegou ao empate com Cyle Larin, que entrou aos 76 minutos e precisou de poucos toques na bola para deixar tudo igual.

O resultado garantiu o empate com a Bósnia e encerrou uma sequência negativa da seleção canadense na competição. Antes do duelo, a equipe acumulava sete derrotas consecutivas em Copas do Mundo, série que vinha desde a edição de 1986.

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Catar 1x1 Suíça

Em partida realizada em Vancouver, no Canadá, Embolo, de pênalti, abriu o placar ainda no primeiro tempo para a Suíça.

Embora tenha criado o maior número de chances, a equipe suíça não conseguiu manter a consistência e viu o Catar crescer no segundo tempo.

Após insistir, veio o prêmio: Khoukhi recebeu cruzamento, venceu a marcação na bola aérea e marcou o gol de empate do Catar no último minuto de jogo.

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