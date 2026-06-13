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Quem é Boualem Khoukhi? Conheça o herói histórico do Catar na Copa do Mundo

Veterano de 35 anos assume o papel de herói e apaga o trauma do Catar de 2022

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 19:20
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Catar buscou o empate no último minuto (Foto: Emilee Chinn/Getty Images via AFP)
Catar buscou o empate no último minuto com Boualem Khoukhi (Foto: Emilee Chinn / Getty Images via AFP)

O herói que garantiu o histórico primeiro ponto do Catar na história das Copas do Mundo na tarde deste sábado (13), no Levi's Stadium, é uma figura praticamente desconhecida para o público brasileiro. No entanto, o zagueiro Boualem Khoukhi, autor do gol de empate por 1 a 1 contra a Suíça aos 49 minutos do segundo tempo, carrega uma das trajetórias mais curiosas e versáteis entre os atletas que disputam a Copa do Mundo de 2026.

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    Nascido na Argélia e naturalizado catari, Khoukhi iniciou sua trajetória profissional em 2011 defendendo o Al-Arabi. Em seus primeiros anos, ele atuava aberto pelas pontas e também como meia-atacante, abusando da agressividade ofensiva. Pelo seu primeiro clube, o argelino de nascimento anotou 25 gols em 93 exibições ao longo de seis temporadas.

    Sua vida mudou por completo na temporada 2017/2018, quando se transferiu para o Al-Sadd, considerado o maior clube do país. O time transformou Khoukhi em um colecionador de taças e, gradativamente, recuou o atleta. O ex-atacante passou a jogar como volante e, posteriormente, fixou-se como zagueiro — posição na qual atuou na estreia diante dos suíços.

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    Mesmo jogando na linha defensiva, o faro de gol nunca foi esquecido. Pelo Al-Sadd, o defensor soma a expressiva marca de 28 gols em 254 partidas, além de uma galeria de troféus invejável.

    Catar e Suíça pela Copa do Mundo (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Catar e Suíça pela Copa do Mundo (Foto: Alex Grimm / Getty Images via AFP)

    O peso da cabeçada certeira de Khoukhi no segundo poste vai muito além do placar diante da Suíça. O Catar precisou esperar duas edições de Mundial para finalmente comemorar o seu primeiro ponto. A experiência anterior, em 2022, havia sido puramente traumática. Como anfitriões automáticos, os cataris perderam para Equador, Senegal e Holanda, registrando a pior campanha de um país-sede na história das Copas: zero pontos conquistados.

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    A resposta ao vexame começou a ser desenhada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Diferente da edição passada, os Al-Anabi conquistaram a vaga no campo, carimbando o passaporte após uma vitória contundente sobre os Emirados Árabes Unidos.

    Boualem Khoukhi, camisa 16 do Catar, comemora com seus companheiros de equipe após marcar o primeiro gol da equipe durante a partida do Grupo B da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Catar e Suíça (Foto: Emilee Chinn / Getty Images / AFP)

    Ao aproveitar o cruzamento preciso do lateral Homam Al-Amin no apagar das luzes em Santa Clara, Khoukhi não apenas garantiu o empate e anotou o segundo gol da história do país no torneio; ele arrancou das costas de uma nação inteira o incômodo rótulo de nunca ter pontuado no maior palco do futebol da Terra.

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