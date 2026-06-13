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Neuer vai jogar a Copa do Mundo? Entenda a situação do goleiro da Alemanha

Goleiro anunciou aposentadoria da seleção do seu país após a Eurocopa de 2024

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
13/06/2026 18:20
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Neuer foi convocado para a Copa do Mundo com a Alemanha. (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Neuer foi convocado para a Copa do Mundo com a Alemanha. (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Campeão do Mundo em 2014 e considerado um dos melhores goleiros de todos os tempos, Manuel Neuer havia anunciado sua aposentadoria da seleção da Alemanha em 2024, após a disputa da Eurocopa daquele ano, que terminou sem título para seu país. Entretanto, uma reviravolta movimentou os bastidores da equipe comandada por Julian Nagelsmann alguns meses antes da convocação para o Mundial de 2026 e o jogador de 40 anos voltou a ser chamado para defender o time.

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    Por isso, Manuel Neuer é um dos "atletas quarentões" desta Copa do Mundo e está no elenco da Alemanha, que estreia na competição neste domingo (14), diante de Curaçao, às 14h (horário de Brasília). O goleiro do Bayern de Munique seguiu em atividade como titular da equipe alemã mesmo após o anúncio de sua saída do time nacional, movimento que também aconteceu com o meia Toni Kross, mas este não retornou para o torneio deste ano.

    Na sequência, a convocação de Manuel Neuer abriu debate sobre sua possível titularidade, mesmo aos 40 anos. De um lado, há quem defenda que Baumann e Nubel, mais jovens que o veterano e que jogam em bom nível na Alemanha por Hoffenheim e Sttutgart, respectivamente, devem brigar pela titularidade, o que deixaria o campeão do mundo como uma espécie de jogador experiente para os bastidores, ou para substituir em caso de falhas dos companheiros.

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    Por outro lado, o fato de Neuer ter seguido como titular no Bayern e ter feito boas temporadas pelo Bávaros, incluindo a atual 2025/26, onde o time de Munique chegou às semifinais da Champions League e foi campeão nacional da liga e da copa, credenciariam o goleiro a seguir como titular.

    Fato é que algumas lesões musculares que não aconteciam antes passaram a acontecer e deixaram Neuer de fora de algumas partidas ao longo ano. O começo de sua preparação para o Mundial também foi de precaução já que ele vinha se recuperando de questões físicas. Não à toa, ficou de fora do jogo contra os Estados Unidos no último amistoso pré-Copa.

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    Agora, o goleiro faz os últimos ajustes e deixa todos os torcedores alemães na expectativa de qual será a escolha do técnico Julian Nagelsmann para o gol diante de Curaçao, neste domingo. Nos treinamentos da equipe, feitos na Carolina do Norte, nos EUA, Manuel Neuer voltou a trabalhar normalmente com a seleção.

    Na terça-feira (9), o goleiro voltou a trabalhar sem restrições ao lado dos companheiros. Antes disso, ele realizava atividades individuais para recuperar a condição física e readquirir ritmo de jogo. Com a sequência de treinamentos e a evolução apresentada nos últimos dias, a tendência é que Neuer seja o titular da Alemanha na disputa do Mundial.

    Após a vitória por 2 a 1 sobre os Estados Unidos, no último amistoso da equipe antes da Copa do Mundo, o técnico Julian Nagelsmann foi questionado sobre a condição física do goleiro e demonstrou confiança em seu retorno:

    — Na idade dele, ele não precisa de um período de adaptação. Ele sabe lidar com a pressão — afirmou o treinador.

    Apesar da confiança da comissão técnica, o retorno de Neuer ao gol alemão gerou insatisfação em Oliver Baumann, do Hoffenheim. O goleiro vinha sendo o titular da seleção durante boa parte do ciclo da Copa do Mundo e comentou a possível perda da posição.

    — Não foi exatamente uma sensação agradável. Prefiro não comentar por enquanto. Não quero me aprofundar no assunto. A situação é o que é. Estou concentrado em mim e na equipe. Isso é tudo o que importa. Esperamos ter algumas semanas pela frente e daremos tudo de nós para alcançar o sucesso — disse Baumann.

    Alemanha na Copa do Mundo

    A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo, ao lado de Curaçao, Equador e Costa do Marfim. Os alemães estreiam no próximo domingo (10), às 14h (de Brasília), contra Curaçao, no NRG Stadium, em Houston, no Texas.

    Na segunda rodada, a equipe enfrenta a Costa do Marfim no dia 20 (sábado), às 17h, no BMO Field, em Toronto. A campanha na fase de grupos será encerrada diante do Equador no dia 25 (quinta), também às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

    Manuel Neuer - Alemanha x Espanha - Copa do Brasil
    Neuer pode voltar à titularidade na Alemanha nesta Copa. (Foto: GES/DFB)

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