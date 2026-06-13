Endrick recebe declaração às vésperas da estreia do Brasil: 'Sonho que construímos' Jogador recebeu uma declaração emocionada via carta lembrando a trajetória até a Copa

A Seleção Brasileira entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 neste sábado, às 19h, contra o Marrocos, e um dos estreantes na competição ganhou um grato presente às vésperas do jogo. A esposa de Endrick publicou uma carta feita para o atacante poucas horas antes da estreia do Brasil na competição.

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Junto com a declaração, ela publicou um vídeo emocionante de momentos junto com o jogador, que fará sua primeira participação em Copa do Mundo e começará a partida no banco de reservas. Gabriely Miranda, de 19 anos, está grávida de um filho do casal e aproveitou a proximidade da primeira participação do jogador na maior competição de futebol do mundo para se declarar.

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A esposa de Endrick escreveu que essa era uma carta escrita 'a quatro mãos' ou 'por dois corações'. Ela relembrou todas as dificuldades, luta e dedicação para que o sonho do atacante em atuar na Copa do Mundo fosse realizado.

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— Sonhamos primeiro em te ver novamente com a camisa do Brasil e, por fim, sonhamos em te ver disputando uma Copa do Mundo. E, para a glória de Deus, você vai realizar o seu sonho, o meu sonho e o sonho do nosso filho. Um sonho que construímos juntos, com muita fé e trabalho — declarou a esposa do jogador na publicação feita no Instagram.

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Veja a publicação feita pela esposa de Endrick abaixo:

O jogador deve começar no banco na partida contra o Marrocos. Endrick, aos 19 anos, retornou ao Real Madrid no fim da temporada europeia, e atuou nos dois amistosos preparatórios antes da estreia na Copa do Mundo, contra Panamá e Egito. Na segunda partida, entrou na segunda etapa e marcou o gol que desempatou o jogo e garantiu a vitória dos brasileiros.

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Brasil x Marrocos

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