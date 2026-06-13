logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Endrick recebe declaração às vésperas da estreia do Brasil: 'Sonho que construímos'

Jogador recebeu uma declaração emocionada via carta lembrando a trajetória até a Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 18:14
Atualizado há 3 minutos
Favorite o Lance! no Google
Endrick faz postagem nas redes sociais nas vésperas da estreia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Endrick)
Endrick, atacante da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução / Endrick)

A Seleção Brasileira entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 neste sábado, às 19h, contra o Marrocos, e um dos estreantes na competição ganhou um grato presente às vésperas do jogo. A esposa de Endrick publicou uma carta feita para o atacante poucas horas antes da estreia do Brasil na competição.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Edmilson Júnior é brasileiro? Conheça a história do atacante do Catar na Copa

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Lance!

    Pentacampeão, Edmílson revela se convocaria Neymar para a Copa do Mundo

    Fora de Campo
    Há 1 mês
  • Ancelotti em coletiva pelo Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

    Decisão de Ancelotti para Brasil x Marrocos repercute: ‘Não dá’

    Fora de Campo
    Há 1 hora

    • Junto com a declaração, ela publicou um vídeo emocionante de momentos junto com o jogador, que fará sua primeira participação em Copa do Mundo e começará a partida no banco de reservas. Gabriely Miranda, de 19 anos, está grávida de um filho do casal e aproveitou a proximidade da primeira participação do jogador na maior competição de futebol do mundo para se declarar.

    ➡️ Escalação do Brasil com surpresa para encarar o Marrocos! Veja time

    A esposa de Endrick escreveu que essa era uma carta escrita 'a quatro mãos' ou 'por dois corações'. Ela relembrou todas as dificuldades, luta e dedicação para que o sonho do atacante em atuar na Copa do Mundo fosse realizado.

    continua após a publicidade

    — Sonhamos primeiro em te ver novamente com a camisa do Brasil e, por fim, sonhamos em te ver disputando uma Copa do Mundo. E, para a glória de Deus, você vai realizar o seu sonho, o meu sonho e o sonho do nosso filho. Um sonho que construímos juntos, com muita fé e trabalho — declarou a esposa do jogador na publicação feita no Instagram.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Veja a publicação feita pela esposa de Endrick abaixo:

    O jogador deve começar no banco na partida contra o Marrocos. Endrick, aos 19 anos, retornou ao Real Madrid no fim da temporada europeia, e atuou nos dois amistosos preparatórios antes da estreia na Copa do Mundo, contra Panamá e Egito. Na segunda partida, entrou na segunda etapa e marcou o gol que desempatou o jogo e garantiu a vitória dos brasileiros.

    continua após a publicidade

    Brasil x Marrocos
    🔥 MELHOR PALPITE: SuperOdd 11x para sair 1 gol ou mais em Brasil contra Marrocos — apenas para novas contas na Esportivabet

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Neymar apareceu no MetLife para Brasil x Marrocos
    Copa do MundoNeymar, enfim, aparece! E é a grande atração antes de Brasil x MarrocosHá 2 minutos
    Fora de CampoPovo fala: torcedores projetam Copa da Seleção Brasileira na Casa Cazé TVHá 31 minutos
    Carlo Ancelotti durante coletiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)
    Seleção BrasileiraAncelotti projeta estreia da Seleção Brasileira e explica escolha de Igor Thiago como titularHá 36 minutos
    Lucas Paquetá Seleção Brasileira Flamengo
    Seleção BrasileiraPalpite do Lance! aponta favorito para estreia do Brasil na Copa do MundoHá 37 minutos
    Fora de CampoMuricy Ramalho explica mudanças de Ancelotti para estreia do Brasil na CopaHá 51 minutos
    Everaldo Marques narra Brasil x Marrocos (Foto: Reprodução Globo)
    Fora de CampoQuem é Everaldo Marques? Conheça o substituto de Luís Roberto em Brasil x MarrocosHá 51 minutos

    Mais LANCE!

    Treino da seleção brasileira nos Estados Unidos
    Lúcio de Castro: Brasil estreia na Copa e a sorte está lançada!
    Ancelotti em coletiva pelo Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
    Decisão de Ancelotti para Brasil x Marrocos repercute: 'Não dá'
    Ibañez disputa com Danilo a vaga na lateral direita na estreia do Brasil na Copa contra o Marrocos
    Escalação do Brasil com surpresa para encarar o Marrocos! Veja time
    Agenda da Copa do Mundo: veja todos os duelos organizados por grupo
    Arena em Copacabana recebe torcedores antes de estreia do Brasil na Copa do Mundo
    Arena gigante em Copacabana recebe torcedores para assistir Brasil x Marrocos
    Igor Thiago e Éderson (Foto: Reprodução Cruzeiro)
    Cruzeiro ressalta presença de crias da Toca na Copa do Mundo antes da estreia do Brasil
    Natascha defende o Palmeiras e voltou a treinar com o elenco. (Foto: Palmeiras/Divulgação)
    Natascha relembra frustração na Copa de 2023, celebra recomeço no Palmeiras e sonha com Mundial em casa
    Zakaria Labyad projeta equilíbrio em Brasil x Marrocos (Foto: Leandro Bernardes/Pximages/Folhapress)
    Zakaria Labyad elogia Neymar e não vê favorito em Brasil x Marrocos: '50% para cada lado'
    Felipe Melo é ousado ao palpitar em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
    Ancelotti opta por deixar Neymar de fora da lista (Foto: Carl de Souza/AFP)
    Sem Neymar, Brasil estreia com apenas 'três gols em Copas' no elenco
    Juca Kfouri - Corinthians x Ituano
    Juca Kfouri faz alerta para estreia do Brasil na Copa do Mundo: 'Nem um pouco'
    Metlife Stadium, estádio da estreia do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
    Depois de temporal, estreia do Brasil na Copa do Mundo deve acontecer sob sol forte
    Neymar, Alisson e Vini Jr rindo no Maracanã antes de jogo da Seleção Brasileira
    Neymar estará com a Seleção Brasileira na estreia na Copa do Mundo