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O ano de 2026 promete ser especial para Douglas Santos. Além da expectativa de disputar sua primeira Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, na esfera do clube ele alcançou um feito significativo pelo Zenit. Na sétima temporada na Rússia, o lateral-esquerdo tornou-se o jogador que mais vezes liderou a equipe em campo, ao atingir 86 partidas oficiais como capitão na vitória sobre o Dinamo Makhachkala por 1 a 0, na última semana.

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Com esse feito, o brasileiro ultrapassou o ex-volante Anatoliy Tymoshchuk, campeão da Europa League pelo Zenit na temporada 2008/2009, além de Aleksandr Anyukov, ex-lateral que marcou época na seleção da Rússia, e o atacante Artem Dzyuba, ex-líder da equipe até 2022. Este último, inclusive, deixou o clube após saída polêmica, motivada por críticas à presença de jogadores brasileiros no elenco.

Aos 32 anos, Douglas Santos figura como o jogador mais longevo do elenco atual do Zenit, com o maior tempo de permanência no clube. Historicamente, a equipe tem recorrido de forma cada vez mais frequente ao mercado brasileiro nos últimos anos.

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No elenco atual, o time também conta com outros brasileiros, como o zagueiro Nino, ídolo do Fluminense; e o volante Wendel, Moleque de Xerém; o meia Jhon Jhon, ex-Palmeiras e Bragantino; além dos atacantes Luiz Henrique, formado pelo Flu e ícone do Botafogo; e Pedrinho, bem como o defensor Gustavo Mantuan, ambos revelados pelo Corinthians.

— É muito especial chegar a esse momento. Eu jamais pensei que um dia iria alcançar uma marca tão expressiva como essa em um clube gigante, como é o Zenit. Me sinto honrado e muito mais motivado do que se pode vir no futuro. Deixo o meu nome gravado na história e isso é muito bom — disse Douglas.

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Conquistas 🏆 📅 Premier League Russa 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 Copa da Rússia 2019/20 Supercopa da Rússia 2020, 2021, 2022, 2023

Números de Douglas Santos no Zenit 🔵 📊 Partidas 240 (86 como capitão) Gols 9 Assistências 35

Revelado pelo Náutico, com passagem marcante pelo Atlético-MG, Santos atua desde 2019 no Zenit. Ao longo desse período, conquistou diversos títulos nacionais e, na temporada 2023/24, foi eleito o melhor defensor do Campeonato Russo. Na última temporada, renovou seu contrato até 2027, com opção de extensão até 2028.

Após o empate em 0 a 0 com o Lokomotiv, fora de casa, em partida na qual atuou durante os 90 minutos, Douglas volta a campo pelo Zenit sob o apoio da torcida no dia 26 de abril, contra o Akhmat, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Russo. A equipe lidera o campeonato após 26 rodadas, com 56 pontos conquistados em 16 vitórias, oito empates e duas derrotas, além de 45 gols marcados e 16 sofridos.

Douglas Santos 🤝 Brasil

Em alta, o jogador integrou o ciclo da Seleção rumo à Copa desde a chegada de Carlo Ancelotti ao comando técnico da equipe. Inicialmente convocado para os compromissos da Data Fifa de setembro, voltou a ser chamado neste ano após se recuperar de lesão no ombro sofrida em 25 de outubro de 2025 e chegou a atuar como titular. Ele surge como um dos dois principais nomes cotados para a lateral esquerda no Mundial, ao lado de Alex Sandro, do Flamengo.

A trajetória de Douglas com a Seleção não é recente. Natural da Paraíba, o lateral-esquerdo começou a vestir a representar o país ainda nas categorias de base. Foi convocado para a Seleção Sub-20 em 2012, participando do Campeonato Sul-Americano da categoria no ano seguinte. Posteriormente, acumulou passagens pelas seleções Sub-21 e principal, tendo disputado amistosos e integrado o elenco que disputou a Copa América de 2016 — torneio em que o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos.

No entanto, o ponto alto da carreira de Douglas pelo verde e amarelo viria pouco tempo depois. O defensor foi titular absoluto na campanha vitoriosa da Amarelinha nos Jogos Olímpicos Rio 2016, sob o comando do técnico Rogério Micale. Presente em todas as partidas do torneio, foi peça-chave na conquista da inédita medalha de ouro, alcançada em uma final histórica no Maracanã, disputada em 20 de agosto de 2016.

— O sonho ainda continua (de seguir vestindo à Amarelinha). Sigo trabalhando para estar preparado para a oportunidade. É ainda a minha principal conquista, principalmente por ser a primeira medalha de ouro no futebol do Brasil. Era muito sonhada por todos os brasileiros — disse Douglas, sobre sua trajetória na Canarinho, ao Lance!.

Douglas Santos atende à imprensa pela Seleção Brasileira em 2016 (Foto: Acervo/Lance!)

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