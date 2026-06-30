Itabirito lança campanha para ajudar famílias na Venezuela com zagueira venezuelana Hillary relata situação de seu país após terremoto

O Itabirito iniciou uma campanha de arrecadação para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade na Venezuela após o terremoto que abalou o país na última semana. A ação é liderada pela zagueira venezuelana Hillary Vergara.

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Na publicação, o Itabirito destacou que a iniciativa vai além do futebol e fez um apelo por solidariedade diante da situação enfrentada pela população venezuelana. "Hoje, o nosso pedido vai muito além do futebol. A nossa zagueira Hillary conhece de perto a realidade do povo venezuelano. Ao lado da Bruna Marques, ela faz um convite especial: estenda a mão a quem mais precisa."

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Rescuers and volunteers carry the body of a victim in Caraballeda, La Guaira State, Venezuela on June 28, 2026, following twin earthquakes. Thousands of rescuers, relatives and volunteers dig day and night through mounds of concrete to find survivors of the earthquakes that struck Venezuela more than three days ago, leaving nearly 1,500 dead and tens of thousands missing. (Photo by Mauricio VALENZUELA / AFP)

No vídeo, Hillary explica que, apesar de sua família estar em segurança, muitas pessoas seguem enfrentando dificuldades no país, especialmente crianças que vivem em situação de vulnerabilidade. A zagueira contou que já realizou uma doação com recursos próprios e pediu apoio para ampliar a ajuda.

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— Sou venezuelana e não sei se todo mundo está vendo pelas redes sociais o que está passando no meu país. Graças a Deus, minha família está bem, mas eu não penso só na minha família, penso no meu país, nas pessoas da Venezuela. Muitas crianças estão sozinhas, não têm nada. Então, esta é uma doação, uma parte do meu dinheiro, mas, se vocês puderem me ajudar com alguma coisa, vou deixar meu Pix. É confiável, o dinheiro vai chegar a uma pessoa que está esperando. Tenho uma pessoa de muita confiança que me ajuda quando envio dinheiro para a minha família — afirmou.

O vídeo divulgado pelo clube exibe um QR Code para doações e reforça que os valores arrecadados serão encaminhados, por meio de uma pessoa de confiança da atleta, para atender famílias venezuelanas.

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Ao anunciar a campanha, o Itabirito ressaltou que a mobilização busca mostrar que a solidariedade ultrapassa fronteiras e convidou torcedores a participarem da corrente de apoio ao povo venezuelano.

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