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Leitores do Lance! consideram eliminação do Brasil para a Noruega um vexame na Copa do Mundo

Enquete aponta que 61% consideram a queda nas oitavas um grande fracasso da Seleção

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 12:15
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Alisson e Marquinhos, da Seleção Brasileira, lamentam segundo gol da Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)
Alisson e Marquinhos, da Seleção Brasileira, lamentam segundo gol da Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

A eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo representa mais um episódio negativo marcante na história da Seleção Brasileira no torneio. Agora serão, no mínimo, 28 anos sem conquistar o Mundial, o maior jejum da história do Brasil, além da primeira queda antes das quartas de final desde a edição de 1990. O resultado amplia a sequência de frustrações recentes da equipe e reacende o debate sobre o peso desse revés na trajetória da Seleção.

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    Diante desse cenário, o Lance! quis saber dos leitores se a eliminação para a Noruega pode ser considerada um vexame. A maioria foi categórica: 61% dos participantes acredita que a derrota representa, sim, um dos grandes fracassos da história recente da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Outros 17% defenderam que a Noruega possui uma equipe forte e que, por isso, o resultado não deve ser tratado como vexatório. Já 22% atribuíram a eliminação ao baixo nível apresentado pelo próprio Brasil, entendendo que o desempenho da equipe explica a queda precoce no torneio.

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    Seleção Brasileira após a derrota para a Noruega
    Seleção Brasileira após a derrota para a Noruega (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

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