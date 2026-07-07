Leitores do Lance! consideram eliminação do Brasil para a Noruega um vexame na Copa do Mundo Enquete aponta que 61% consideram a queda nas oitavas um grande fracasso da Seleção

A eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo representa mais um episódio negativo marcante na história da Seleção Brasileira no torneio. Agora serão, no mínimo, 28 anos sem conquistar o Mundial, o maior jejum da história do Brasil, além da primeira queda antes das quartas de final desde a edição de 1990. O resultado amplia a sequência de frustrações recentes da equipe e reacende o debate sobre o peso desse revés na trajetória da Seleção.

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Diante desse cenário, o Lance! quis saber dos leitores se a eliminação para a Noruega pode ser considerada um vexame. A maioria foi categórica: 61% dos participantes acredita que a derrota representa, sim, um dos grandes fracassos da história recente da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Outros 17% defenderam que a Noruega possui uma equipe forte e que, por isso, o resultado não deve ser tratado como vexatório. Já 22% atribuíram a eliminação ao baixo nível apresentado pelo próprio Brasil, entendendo que o desempenho da equipe explica a queda precoce no torneio.

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Seleção Brasileira após a derrota para a Noruega (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

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Brasil nunca venceu a Noruega

O confronto das oitavas de final da Copa do Mundo entre brasileiros e noruegueses manteve uma escrita. Em cinco confrontos entre as seleções, a Seleção Brasileira nunca venceu a Noruega: são três vitórias norueguesas e dois empates. Os duelos mais marcantes aconteceram na Copa do Mundo; em 1998, quando a Noruega venceu por 2 a 1 de virada na fase de grupos, e em 2026, quando eliminaram a Seleção nas oitavas de final com o mesmo placar.



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