Suíça e Colômbia revivem duelo de 1994 por vaga nas quartas da Copa do Mundo Seleções voltam a se enfrentar em Copas após 32 anos e tentam encerrar jejuns nas quartas

Colômbia e Suíça voltam a se enfrentar em uma Copa do Mundo 32 anos depois. Invictas na competição, as duas seleções avançaram como líderes de seus grupos e chegam embaladas por vitórias convincentes na fase anterior do torneio. O único duelo entre as seleções em Mundiais aconteceu em 1994, nos Estados Unidos, quando os colombianos venceram por 2 a 0, mas acabaram eliminados ainda na fase de grupos. Agora, o reencontro vale uma vaga nas quartas de final.

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Confronto equilibrado

As duas seleções se enfrentaram quatro vezes em toda a história até o momento, sendo três confrontos por amistosos e um válido pela fase de grupos da Copa do Mundo de 1994. O retrospecto é favorável aos colombianos, que possuem duas vitórias contra apenas uma dos suíços e um empate. Os dois últimos confrontos foram vencidos pela Colômbia, o que provoca um tabu de 35 anos dos suíços sem saber o que é vencer os colombianos; o último e único triunfo dos europeus foi em 1991.

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Suíça 1 x 3 Colômbia - Amistoso - 25/03/2007 Suíça 0 x 2 Colômbia - Fase de grupos da Copa do Mundo - 26/06/1994 Suíça 3 x 2 Colômbia - Amistoso - 02/02/1991 Colômbia 2 x 2 Suíça - Amistoso - 01/02/1985

Único confronto em Copas

Suíça e Colômbia só se enfrentaram uma vez em Copas do Mundo, na edição de 1994, nos Estados Unidos. O primeiro e único duelo em Mundiais foi vencido pela Colômbia por 2 a 0 na fase de grupos, com gols de Hermán Gaviria e Harold Lozano.

O drama de Escobar em 94

Aquele Mundial ficou marcado pela morte do zagueiro Andrés Escobar, assassinado dias após o retorno da seleção colombiana ao país, depois de ter marcado um gol contra durante a competição, na partida contra os Estados Unidos. O gol contribuiu para a vitória norte-americana por 2 a 1, o que culminou na eliminação colombiana (que já havia sido derrotada na estreia, por 3 a 1, para a Romênia), mesmo com uma vitória sobre a Suíça na última rodada.

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Andrés Escobar, pela Colômbia, na Copa do Mundo de 1994 (Foto: Acervo/Lance!)

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Jejuns das quartas de final

As duas seleções estão em busca de voltar às quartas de final da Copa do Mundo, algo que não acontece para a Colômbia desde o Mundial no Brasil, em 2014. Já os suíços convivem fora desta fase há 72 anos; em 1954 a Suíça foi sede do torneio e chegou, pela terceira e última vez em sua história, às quartas de final.

Suíça e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), em Vancouver, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Argentina e Egito, que duelam mais cedo, às 13h (de Brasília), em Atlanta. A partida das quartas de final está marcada para o próximo sábado (11), às 22h (de Brasília), em Kansas.

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