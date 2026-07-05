Fisiologia do RB Bragantino detalha planejamento para retorno e explica estratégia para reduzir risco de lesões Júlia Ávila explicou como o departamento de fisiologia monitora a evolução das atletas

A pausa no calendário provocada pela Copa do Mundo masculina também representa um período estratégico para os bastidores do time feminino do Red Bull Bragantino. Enquanto o elenco aproveita o intervalo para recuperar as energias, a comissão técnica trabalha para garantir que a retomada aconteça de forma gradual, segura e com as atletas preparadas para suportar a intensidade da sequência da temporada.

Responsável por esse acompanhamento, a fisiologista Júlia Ávila explicou que o planejamento começou ainda durante as férias. Mesmo com o foco voltado para a recuperação física e mental após uma sequência desgastante de jogos, as jogadoras receberam orientações individualizadas para manter capacidades importantes sem comprometer o descanso.

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— Durante esse período de pausa, as atletas tiveram um pouco mais de duas semanas voltadas principalmente para o descanso, porque vínhamos de uma sequência muito intensa de jogos. Mas elas também receberam orientações para realizar atividades leves, pensando na manutenção da força e da resistência, sempre priorizando a recuperação. Quando retornam, fazemos uma nova avaliação para entender como cada atleta voltou e, a partir desse diagnóstico, planejamos toda a evolução do trabalho físico — explicou.

Segundo Júlia, esse processo inicial é fundamental para definir a progressão dos treinamentos até a volta das competições. No caso do Bragantino, antes de aumentar as cargas, a comissão técnica analisa a condição física de cada atleta para estabelecer um cronograma capaz de elevar gradualmente a intensidade sem comprometer a segurança do elenco.

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— Fazemos uma avaliação para entender onde cada atleta está e traçamos uma projeção de carga até o primeiro jogo. A partir disso, evoluímos a intensidade e a complexidade dos treinos semana após semana, sempre com o objetivo de chegar ao retorno das competições da forma mais segura possível.

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Outro tema abordado pela profissional foi a prevenção de lesões, especialmente em um cenário em que problemas graves, como as rupturas do ligamento cruzado anterior (LCA), têm sido recorrentes no futebol feminino. Júlia destacou que esse tipo de ocorrência depende de diversos fatores e, justamente por isso, exige um monitoramento constante realizado por diferentes áreas do clube.

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— As lesões são multifatoriais, então não existe um único motivo para elas acontecerem. O departamento médico e o departamento de performance trabalham de forma integrada, realizando avaliações físicas e neuromusculares ao longo da temporada para acompanhar a prontidão e a recuperação das atletas. Além disso, monitoramos diariamente as cargas de treinamento para minimizar ao máximo esses riscos.

Estádio Cícero de Souza Marques, casa do Red Bull Bragantino.(Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

A fisiologista também ressaltou que, embora a interrupção das competições represente uma perda temporária do ritmo de jogo, o período oferece uma oportunidade importante para desenvolver aspectos que dificilmente recebem tanta atenção durante semanas com partidas em sequência. Com mais tempo para treinar, a comissão consegue ampliar o volume de trabalho físico e aprofundar conteúdos técnicos e táticos.

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— Essas pausas têm dois lados. Existe a perda do ritmo de competição, mas, por outro lado, elas permitem recuperar as atletas depois de uma sequência muito pesada de jogos. Aproveitamos esse período para aumentar o ganho de força, elevar o conteúdo dos treinamentos e trabalhar aspectos técnico-táticos que muitas vezes não conseguimos desenvolver quando o calendário está congestionado. O objetivo é fazer com que a equipe retorne ainda mais preparada para a sequência da temporada.

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