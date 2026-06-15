Seleção Brasileira Feminina treina em Itu nesta semana Arthur Elias reúne 29 jogadoras em semana de atividades fora da Data Fifa

A Seleção Brasileira realiza nesta quarta-feira, em Itu, uma atividade aberta à imprensa durante a semana de treinamentos comandada por Arthur Elias. O grupo conta com 29 atletas convocadas, sem Jheniffer cortada após lesão no pé, e está reunido desde domingo no interior paulista para um período de preparação fora da Data Fifa.

continua após a publicidade

A comissão técnica aproveita a pausa no calendário internacional, provocada pela disputa da Copa do Mundo masculina, para ampliar o tempo de observação e integração das jogadoras que estão no radar para os próximos compromissos da equipe. Segundo Arthur Elias, o período de trabalho já fazia parte do planejamento da seleção e tem como objetivo acelerar a preparação visando a Copa do Mundo Feminina de 2027.

— Essa convocação já estava no nosso planejamento há muito tempo, então conseguimos realizar agora com a pausa da Copa do Mundo masculina. Todo período a mais de convivência, avaliação e treinamento com as atletas que estão na perspectiva de estarem conosco na Copa Feminina 2027 é válido — afirmou o treinador.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Convocadas por Arthur Elias para a Seleção Brasileira Feminina

Goleiras

Camila - Cruzeiro Kemelli - Fluminense Nicole - Corinthians Morgante - Corinthians

Zagueiras

Tayla - São Paulo

Isa Haas - América (MEX)

Paloma - Cruzeiro

Kathellen - Al-Nassr (SAU)

Tainara - Cruzeiro

Fê Palermo - Palmeiras

Laterais

Antônia - Real Madrid (ESP)

Ivana Fuso - Corinthians

Isabela - PSG (FRA)

Ravenna - Cruzeiro

Raissa Bahia - Palmeiras

Meio-campistas

Andressa Alves - Corinthians

Clarinha - Benfica (POR)

Kaylane - Flamengo

Yaya - PSG (FRA)

Ana Vitória - Corinthians

Atacantes

Jaque - Corinthians

Evelin - Santos

Jhonson - Corinthians

Priscila - América (MEX)

Luany - Atlético de Madrid (ESP)

Marilía - Cruzeiro

Gio - Atlético de Madrid (ESP)

Adriana - Al-Qadsiah (SAU)

Geyse - América (MEX)

➡️ Volta para o Corinthians? Real Madrid anuncia saída da lateral brasileira Yasmim