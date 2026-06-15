Seleção Brasileira Feminina treina em Itu nesta semana
Arthur Elias reúne 29 jogadoras em semana de atividades fora da Data Fifa
A Seleção Brasileira realiza nesta quarta-feira, em Itu, uma atividade aberta à imprensa durante a semana de treinamentos comandada por Arthur Elias. O grupo conta com 29 atletas convocadas, sem Jheniffer cortada após lesão no pé, e está reunido desde domingo no interior paulista para um período de preparação fora da Data Fifa.
A comissão técnica aproveita a pausa no calendário internacional, provocada pela disputa da Copa do Mundo masculina, para ampliar o tempo de observação e integração das jogadoras que estão no radar para os próximos compromissos da equipe. Segundo Arthur Elias, o período de trabalho já fazia parte do planejamento da seleção e tem como objetivo acelerar a preparação visando a Copa do Mundo Feminina de 2027.
— Essa convocação já estava no nosso planejamento há muito tempo, então conseguimos realizar agora com a pausa da Copa do Mundo masculina. Todo período a mais de convivência, avaliação e treinamento com as atletas que estão na perspectiva de estarem conosco na Copa Feminina 2027 é válido — afirmou o treinador.
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Convocadas por Arthur Elias para a Seleção Brasileira Feminina
Goleiras
- Camila - Cruzeiro
- Kemelli - Fluminense
- Nicole - Corinthians
- Morgante - Corinthians
Zagueiras
- Tayla - São Paulo
- Isa Haas - América (MEX)
- Paloma - Cruzeiro
- Kathellen - Al-Nassr (SAU)
- Tainara - Cruzeiro
- Fê Palermo - Palmeiras
Laterais
- Antônia - Real Madrid (ESP)
- Ivana Fuso - Corinthians
- Isabela - PSG (FRA)
- Ravenna - Cruzeiro
- Raissa Bahia - Palmeiras
Meio-campistas
- Andressa Alves - Corinthians
- Clarinha - Benfica (POR)
- Kaylane - Flamengo
- Yaya - PSG (FRA)
- Ana Vitória - Corinthians
Atacantes
- Jaque - Corinthians
- Evelin - Santos
- Jhonson - Corinthians
- Priscila - América (MEX)
- Luany - Atlético de Madrid (ESP)
- Marilía - Cruzeiro
- Gio - Atlético de Madrid (ESP)
- Adriana - Al-Qadsiah (SAU)
- Geyse - América (MEX)
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