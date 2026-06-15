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Seleção Brasileira Feminina treina em Itu nesta semana

Arthur Elias reúne 29 jogadoras em semana de atividades fora da Data Fifa

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
15/06/2026 15:07
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Marília durante treino da Seleção no CT Manoel Dresch Créditos: Lívia Villas Boas/CBF
Marília durante treino da Seleção no CT Manoel Dresch Créditos: Lívia Villas Boas/CBF

A Seleção Brasileira realiza nesta quarta-feira, em Itu, uma atividade aberta à imprensa durante a semana de treinamentos comandada por Arthur Elias. O grupo conta com 29 atletas convocadas, sem Jheniffer cortada após lesão no pé, e está reunido desde domingo no interior paulista para um período de preparação fora da Data Fifa.

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    • A comissão técnica aproveita a pausa no calendário internacional, provocada pela disputa da Copa do Mundo masculina, para ampliar o tempo de observação e integração das jogadoras que estão no radar para os próximos compromissos da equipe. Segundo Arthur Elias, o período de trabalho já fazia parte do planejamento da seleção e tem como objetivo acelerar a preparação visando a Copa do Mundo Feminina de 2027.

    — Essa convocação já estava no nosso planejamento há muito tempo, então conseguimos realizar agora com a pausa da Copa do Mundo masculina. Todo período a mais de convivência, avaliação e treinamento com as atletas que estão na perspectiva de estarem conosco na Copa Feminina 2027 é válido — afirmou o treinador.

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    Convocadas por Arthur Elias para a Seleção Brasileira Feminina

    Goleiras

    1. Camila - Cruzeiro
    2. Kemelli - Fluminense
    3. Nicole - Corinthians
    4. Morgante - Corinthians

    Zagueiras

    • Tayla - São Paulo
    • Isa Haas - América (MEX)
    • Paloma - Cruzeiro
    • Kathellen - Al-Nassr (SAU)
    • Tainara - Cruzeiro
    • Fê Palermo - Palmeiras

    Laterais

    • Antônia - Real Madrid (ESP)
    • Ivana Fuso - Corinthians
    • Isabela - PSG (FRA)
    • Ravenna - Cruzeiro
    • Raissa Bahia - Palmeiras

    Meio-campistas

    • Andressa Alves - Corinthians
    • Clarinha - Benfica (POR)
    • Kaylane - Flamengo
    • Yaya - PSG (FRA)
    • Ana Vitória - Corinthians

    Atacantes

    • Jaque - Corinthians
    • Evelin - Santos
    • Jhonson - Corinthians
    • Priscila - América (MEX)
    • Luany - Atlético de Madrid (ESP)
    • Marilía - Cruzeiro
    • Gio - Atlético de Madrid (ESP)
    • Adriana - Al-Qadsiah (SAU)
    • Geyse - América (MEX)

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    Seleção comandada por Arthur Elias se prepara para enfrentar os EUA. (Lívia Villas Boas/CBF)
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