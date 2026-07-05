Renata May valoriza preparação do Juventude para volta do Brasileirão Feminino
Goleira falou sobre o período de treinamento durante a Data Fifa
Com a retomada do Brasileirão Feminino se aproximando, o Juventude intensifica a preparação para o compromisso diante da Ferroviária, marcado para o dia 26 de julho, às 15h (de Brasília), pela 13ª rodada. A goleira Renata May destacou a evolução do grupo durante o período de treinamentos e demonstrou confiança na preparação realizada pelo elenco.
Na avaliação da arqueira, o tempo dedicado aos treinamentos permitiu que a equipe corrigisse detalhes importantes e fortalecesse o trabalho. Além dos ajustes técnicos e táticos, Renata acredita que o grupo conseguiu aproveitar o período para aumentar o entrosamento e chegar em melhores condições para a reta final da competição.
— Esse período sem jogos foi importante para recuperar as energias e ajustar alguns detalhes que fazem diferença dentro de campo. Aproveitamos esse tempo para evoluir como equipe, fortalecer o nosso trabalho e chegar ainda mais preparadas para essa sequência da temporada — afirmou.
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Com a partida diante da Ferroviária se aproximando, o foco do Juventude está voltado para manter a intensidade apresentada nos treinamentos e transformar a preparação em desempenho dentro de campo. Renata ressaltou que o elenco sabe da importância do compromisso e acredita que a equipe está pronta para voltar a competir em alto nível.
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— A volta das competições já está bem próxima e a expectativa é muito boa. Sabemos que teremos desafios importantes pela frente, então estamos focadas em manter a intensidade dos treinamentos para retomar os jogos em alto nível e buscar os nossos objetivos — disse ela.
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