Hingredy destaca intensidade dos treinos e vê Atlético-MG mais forte na retomada Atlético-MG volta a campo no dia 22 de julho, pelas oitavas da Copa do Brasil

A pausa no calendário do futebol feminino por causa da Copa do Mundo tem servido para o Atlético-MG ajustar detalhes e ganhar fôlego para a sequência da temporada. Sem compromissos oficiais nas últimas semanas, o elenco alvinegro intensificou os trabalhos físicos, técnicos e táticos de olho na retomada do Brasileirão Feminino e no confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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Uma das líderes do sistema defensivo da equipe, Hingredy avalia que o período tem sido bem aproveitado pela comissão técnica e pelas atletas. Segundo a zagueira, a intensidade dos treinamentos tem permitido ao grupo manter o ritmo competitivo mesmo longe dos jogos.

— Estamos aproveitando muito bem esse período de pausa para continuar evoluindo como equipe. Estamos tendo treinamentos bastante intensos e produtivos, que nos ajudam a manter o ritmo e, ao mesmo tempo, aprimorar aspectos que fazem diferença dentro de campo — afirmou.

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O primeiro compromisso oficial das Vingadoras após a pausa está marcado para o dia 22 de julho, às 19h30, na Arena MRV, quando o Atlético-MG enfrenta o Atlético-PI pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

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Além da manutenção da condição física, Hingredy acredita que o intervalo entre as competições também tem sido importante para consolidar a identidade de jogo construída ao longo da temporada. Na avaliação da defensora, o tempo de preparação pode fazer diferença quando a equipe voltar a disputar partidas oficiais.

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— É uma oportunidade importante para recuperar energias, fortalecer a parte física e desenvolver ainda mais nossa identidade de jogo. Tenho certeza de que todo esse trabalho realizado durante a pausa será fundamental para chegarmos fortes na retomada do Brasileirão e nas oitavas da Copa do Brasil — destacou ela.