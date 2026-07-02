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Inter reforça equipe de psicologia do departamento de futebol feminino

Gurias Coloradas passam a contar com acompanhamento da Infinity Conexão em Saúde

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
02/07/2026 15:18
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Departamento de futebol feminino do Inter ganha reforço de profissionais de psicologia. (Inter/Divulgação)
Departamento de futebol feminino do Inter ganha reforço de profissionais de psicologia. (Inter/Divulgação)

O Internacional deu mais um passo no fortalecimento da estrutura do futebol feminino e fechou parceria com a Infinity Conexão em Saúde, nova responsável pelo acompanhamento psicológico das atletas das categorias profissional e de base. A iniciativa amplia a rede de suporte oferecida pelo clube desde 2024 e busca fortalecer o cuidado com a saúde mental, considerada um dos pilares do desempenho no esporte de alto rendimento.

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    • O primeiro encontro entre a equipe da empresa e o departamento aconteceu na última quarta-feira e marcou a apresentação da metodologia de trabalho que será desenvolvida ao longo da temporada. Durante a atividade, foram detalhadas as estratégias de acompanhamento psicológico, com foco no fortalecimento emocional, no bem-estar das atletas e no suporte contínuo dentro da rotina de treinamentos e competições.

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    Diretora do futebol feminino do Internacional, Rosângela de Campos destacou que o investimento faz parte do processo de evolução da modalidade dentro do clube. Segundo ela, o alto rendimento exige atenção a diferentes aspectos da formação das jogadoras, e o acompanhamento psicológico reforça o compromisso das Gurias Coloradas em oferecer uma estrutura cada vez mais completa.

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    — O futebol de alto rendimento exige que estejamos atentos a todos os aspectos que envolvem a formação e o desempenho das nossas atletas. A chegada da Infinity Conexão em Saúde representa mais um avanço na estrutura das Gurias Coloradas, reforçando o nosso compromisso em oferecer um ambiente cada vez mais completo, humano e preparado para atender às necessidades das jogadoras — afirmou a dirigente.

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    • A gerente de futebol feminino, Renata Armiliato, também ressaltou a importância do trabalho especializado para o desenvolvimento das atletas. Ela destacou que o suporte emocional faz parte da preparação de quem atua em alto nível e influencia diretamente tanto o rendimento dentro de campo quanto a qualidade de vida fora dele.

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    — Contar com uma equipe especializada em psicologia esportiva é fundamental para o dia a dia das nossas atletas. O suporte emocional faz parte da preparação de quem vive o alto rendimento e contribui tanto para o desempenho dentro de campo quanto para o bem-estar fora dele. Estamos muito felizes em proporcionar esse acompanhamento para todo o nosso departamento, desde a base até o profissional — disse.

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    Após o período de pausa, o Internacional volta a campo no dia 20 de julho, quando enfrenta o Coritiba, às 16h, no Couto Pereira, pela Copa do Brasil Feminina. Quatro dias depois, em 24 de julho, as Gurias recebem o adversário no Estádio do Sesc pela retomada do Brasileirão Feminino.

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