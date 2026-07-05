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Miriã faz balanço do primeiro semestre pelo RB Bragantino e traça metas

Bragantinas seguem em três competições

PorGiselly Correa BarataRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 16:13
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Miriã durante treino do Red Bull Bragantino. (Divulgação)
Miriã durante treino do Red Bull Bragantino. (Divulgação)

O Red Bull Bragantino iniciou a preparação para a segunda metade da temporada com foco nos desafios que terá pela frente no Paulista F, Copa do Brasil e no Brasileirão Feminino. Depois do período de treinamentos realizado nos centros de treinamento de Extrema (MG) e Atibaia (SP), o Massa Bruta volta suas atenções para o duelo contra o Mirassol, no próximo dia 16 de julho, fora de casa, pela quarta rodada do estadual.

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    • Adaptada ao novo clube, a atacante Miriã acredita que o trabalho desenvolvido ao longo do primeiro semestre deixa a equipe em boas condições para buscar resultados ainda mais expressivos. Contratada para a temporada de 2026, a atacante conquistou espaço no elenco e já soma três gols pelo Bragantino, marcando diante de Bahia, Ferroviária e Corinthians. Para Miriã, a evolução coletiva ao longo dos últimos meses foi um dos principais pontos positivos da equipe, que conseguiu amadurecer jogo após jogo e consolidar uma identidade dentro de campo.

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    — Avalio o nosso primeiro semestre de forma muito positiva. A cada jogo a equipe foi evoluindo, ganhando mais maturidade e mostrando cada vez mais o nosso DNA dentro de campo. Conseguimos crescer como grupo e isso ficou evidente ao longo das competições. A pausa foi importante para recuperarmos as energias depois da sequência intensa de jogos, mas também para analisarmos o que fizemos no primeiro semestre. Estamos aproveitando esse período para ajustar os detalhes que ficaram pendentes e voltar ainda mais preparadas para a sequência da temporada — afirmou.

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    Vivendo sua primeira temporada com a camisa do Massa Bruta, Miriã também estabeleceu metas para os próximos meses. A atacante espera manter o protagonismo ofensivo, aumentar seus números individuais e contribuir para que o Bragantino siga brigando pelas classificações nas competições que disputa.

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    • — Pessoalmente, quero continuar ajudando a equipe da melhor forma possível, contribuindo com gols, assistências e desempenho dentro de campo. Espero conseguir marcar ainda mais gols neste segundo semestre e seguir evoluindo como atleta. Coletivamente, o nosso objetivo é conquistar as classificações nas competições que estamos disputando e levar o Red Bull Bragantino cada vez mais longe. Queremos fazer história com essa camisa e alcançar resultados importantes para o clube e para a nossa torcida — fianlizou ela.

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